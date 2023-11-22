"Теряют управление и падают": россияне жалуются, что ВСУ подобрали РЭБ под дроны Shahed

Оккупанты говорят, что с иранскими изделиями таких проблем нет и предполагают, что на российском заводе делают не полные аналоги Shahed.

Российские оккупанты жалуются, что в последнее время с их дронами в воздухе происходят неполадки — они теряют управление и падают. Об этом пишет российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Отмечается, что с приближением морозов ВС РФ стали чаще наносить удары по военным объектам и объектам инфраструктуры Украины беспилотниками, а ракеты экономят. России удалось наладить производство дронов типа Shahed-136 ("Герань-2"), которые ранее поставлял Иран, однако последние две недели российские военные заметили серьезные проблемы, которые возникают при их использовании.

"Дрон в какой-то момент теряет управление и падает. Раньше такого не было", — рассказал паблику источник, осведомленный в ситуации.

В целом это касается дронов российского производства, добавил собеседник и предположил, что украинцам удалось подобрать систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против таких летательных аппаратов. По его информации, с БПЛА иранского производства таких проблем нет. Другой источник высказал мнение, что в России удается производить не полные аналоги Shahed, или же в Украине разработали новую технологию, которая дает возможность сажать дрон или сбивать с маршрута.

Напомним, что Нацгвардия впервые применила тайный украинский дрон-камикадзе "Мамонт". Новый отечественный беспилотник от разработчика "Эскадрон" блестяще отработал в Крынках, взорвав укрытие оккупантов боевой частью весом 4 килограмма.

Ранее сообщалось, что школа "Эскадрон" похвасталась партией улучшенных дронов "Everstake". Этот БпЛА отличается от предшественников увеличенной дальностью действия.