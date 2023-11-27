Мировой рекорд: житель Румынии собрал самую большую коллекцию мобильных телефонов (фото)

Чтобы разместить свою коллекцию из более 3 тысяч экземпляров, жителю Румынии понадобилась целая комната. А ведь у него есть еще тысячи телефонов-дубликатов, которые Книга рекордов Гиннеса отказалась засчитывать.

Андрей Билби Аргентис из Румынии собрал самую большую в мире коллекцию из 3456 мобильных телефонов и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Подробнее об этом сообщает медиа Рhonearena.

На сайте Книги рекордов Гиннеса отмечается, что достижение Андрея Аргентиса из румынского города Клуж-Напока официально зарегистрировали 3 ноября. Мужчина начал собирать телефоны в 2018 году, и за шесть лет собрал огромное количество аппаратов. Организация учитывала только количество моделей, однако румынский коллекционер владеет еще несколькими тысячами дубликатов.

Отметим, что пока неизвестен полный список моделей сотовых телефонов, которые собрал у себя коллекционер. Медиа даже направило запрос в Книгу рекордов Гинесса для того, чтобы узнать эту информацию.

Житель Румынии собрал коллекцию из 3456 мобильных телефонов Фото: phonearena.com

В доме рекордсмена в городе Клуж-Напока есть комната, полностью заставленная различными моделями мобильных телефонов. Среди экземпляров есть разноцветные модели Motorola Razr V3, несколько последних телефонов Pixel и старые модели iPhone.

Напомним, ранее мы писали о том, что компания Nokia утратила лидирующие позиции на рынке мобильных телефонов, а некогда легендарный гигант Sony безнадежно растерял свою былую мощь.

А в 2011 году СМИ написали о том, что в США впервые количество мобильных телефонов превысило число население страны. По мнению исследователей, это связано с распространением телефонов среди детей и подростков, а также растущим интересом людей преклонного возраста к планшетным компьютерам.