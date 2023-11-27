"Отправим до конца года": в РФ создают свои морские дроны-камикадзе для войны в Украине

По словам разработчиков, российские военные смогут использовать беспилотные катера для нанесения ударов, нагрузив 600 килограммами тротила.

Военно-промышленный холдинг KMZ обещает до конца 2023 года поставить армии России первые морские беспилотники. Об этом управляющий директор Михаил Даниленко заявил в интервью агентству "РИА Новости".

По его словам, холдинг получил от Минобороны РФ заказ на первую опытную партию из 10 новых дронов. Это будут плоские беспилотные-катера с низкой посадкой для малозаметности на воде. Они смогут преодолевать расстояние до 200 км, развивая скорость до 80 км/ч.

Беспилотники рассчитаны на полезную нагрузку около 600 кг, в них можно разместить средства для ведения разведки, специальные грузы и взрывчатку (тротил) — благодаря этому дроны смогут атаковать цели в режиме "камикадзе", взрываясь при столкновении. Кроме того, их предлагают использовать в качестве площадки для запуска или приземления беспилотных летательных аппаратов, а также в качестве средства радиоэлектронной борьбы с ними.

Михаил Даниленко уверяет, что KMZ уже приступил к созданию новых беспилотников и даже собрал первые "водометные движители". Вскоре аппараты планируют испытать в зоне боевых действий на территории Украины, и если тесты пройдут успешно — начать серийное производство.

Возможно, в основу новых морских дронов легли наработки по проекту робототехнического комплекса со средним рабочим беспилотным катером "Визир-700", который KMZ представил в октябре 2023 года. Согласно официальному сайту холдинга, само судно имеет длину 6,7 м и запас хода до 30 часов, а сам комплекс предназначен для проведения гидрографических работ, хотя на выставках холдинг показал образец с боевым модулем, установленным на носу аппарата.

KMZ уже разработал беспилотный катер "Визир 700" Фото: Скриншот

Беспилотник оснащен гидролокатором и профилограф с датчиком скорости течения, а также интеллектуальными технологиями технического зрения, чтобы определять типы объектов и обходить препятствия. Кроме того, инженеры предусмотрели систему мультиагентного взаимодействия, которая позволит нескольким дронам действовать группой. Интерфейс пользователя позволяет задавать маршруты, получать данные телеметрии, визуализировать в реальном времени данные с полезной нагрузки и строить цифровые карты глубин, получать данные о расхождении с препятствиями. Комплекс можно оперативно развернуть с берега для работ в прибрежных районах и использовать в дальней морской зоне с судна-носителя.

В холдинг KMZ входит Кингисеппский машиностроительный завод в Санкт-Петербурге и семь производственных площадок, созданных на его базе. Предприятия создают различные катера, а также дизельные генераторы для военных спецмашин, кухонь, медцентров и полевых систем, а также траллы для разминирования, детали для двигателей, охладители для боевых кораблей ВМФ РФ.

"Мы имеем сегодня в три раза увеличенные заказы, это раз. И в разы сокращенные сроки ремонта: если раньше это было 90 дней, то сегодня это 30 дней. Сегодня их много, на следующий год их будет еще больше", — похвастался Михаил Даниленко.

В июле появилась информация, что в России создают морские дроны-камикадзе с 200 кг взрывчатки. В сети появились фотографии аппарата с деревянным корпусом, по ней нельзя сказать, где будет размещаться двигатель и другое оборудование.

22 ноября сообщали, что в Крыму нашли украинский морской дрон Magura v5. Аппарат оказался на берегу моря неповрежденным.