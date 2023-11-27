"Никогда не производили": разработчики Spaitech раскрыли ложь РФ об атаках дронов Columba

Украинское предприятие Spaitech работало над Columba, однако проект был заморожен еще в 2015 году, и такие беспилотники никогда не поставлялись Силам обороны Украины.

27 ноября россияне уже второй раз заявили, что украинцы используют беспилотники Сolumba для нанесения ударов на территории России. Павел Грозов, директор ООО "Научно-производственное предприятие СПАЙТЕК" (Spaitech), которая разрабатывала одноименные дроны, опроверг эту информацию в комментарии Фокусу.

Российское медиа Shot написало, что в воскресенье, 26 ноября, силы ПВО сбили на Тульской области беспилотник Columba, оснащенный 450 г С-4 и кумулятивным зарядом КЗ-6. СМИ заявило, будто бы украинские военные получают испанские дроны, а затем переделывают их на боевые, увеличивая дальность полета и устанавливая взрывчатку на "НПП СПАЙТЕК" в Одессе.

Как рассказал Павел Грозов, БПЛА Columba, который разрабатывался компанией "СПАЙТЕК" не имеет испанских корней, и украинский производитель ничего не слышал об одноименной технике из Испании. Фокус тоже не нашел в открытых источниках ни одного упоминания об испанской Spaitech или же других беспилотных аппаратах с таким же названием.

Модель беспилотника Columba Фото: Spaitech

"На сегодня компания "СПАЙТЕК" не производит БПЛА Сolumba, как и не производила его до этого, этот проект был заморожен на этапе концепта в 2015 году, — подчеркнул директор компании, — У нас нет мнения относительно происхождения слухов об испанских дронах Сolumba, которые распространяют россияне".

Он добавил, что "СПАЙТЕК" не поставляет дроны Сolumba Силам обороны Украины, но зато производит разведывательные беспилотники Sparrow и Windhover, которые используют ВСУ.

Sparrow — это БПЛА типа "летающее крыло" с монолитной конструкцией, которая обеспечивает прочность. Корпус изготовлен из специальных композитных материалов, которые помогают аппарату скрываться от радаров и тепловизоров, а электрический двигатель позволяет летать очень тихо. Он оснащен гиростабилизированной камерой и тепловизором, дополнительно можно установить фотокамеры, дозиметры или другие датчики.

Технические характеристики Sparrow:

размах крыльев — 0,98 м;

продолжительность полета — до 85 мин;

дальность полета — 70 км;

максимальная высота — 2 км;

радиус действия — 20 км;

скорость — от 60 до 110 км/ч

максимальный взлетный вес — 3 кг.

Windhover — это трикоптер, который можно использовать при любых климатических условиях как днем, так и ночью. Он оснащен управляемой видеокамерой с 18-кратным оптическим зумом, спутниковым каналом для связи и резервной системой навигации, может также передавать данные через Интернет. Такой дрон помогает военным быстро получать данные с привязкой всех отображаемых объектов к географическим координатам и времени.

Технические характеристики Windhover:

продолжительность полета — до 60 мин;

максимальная высота — 2 км;

радиус действия — 8 км;

скорость — до 80 км/ч;

максимальный взлетный вес — 11,5 кг.

16 ноября в России впервые заявили об атаке дронов Columba. Тогда российские медиа заявили, будто два таких БПЛА, оснащенных кумулятивным зарядом КЗ-6 и взрывчаткой С-4 массой около 1,2 кг нашли в Смоленской области, причем один из них возле частного жилого дома.