Это впервые: СМИ сообщили об атаке "испанского" БПЛА Columba на Смоленск, подробности

По данным российских журналистов, дрон со взрывчаткой якобы на своем участке обнаружил 50-летний мужчина, который сразу вызвал полицию. БПЛА Columba разрабатывала компания Spaitech, однако проект не удалось воплотить в жизнь из-за отсутствия заказчика.

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В Российской Федерации заявили, что украинские военные якобы впервые совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов Columba. Об этом сообщило российское издание Shot.

РосСМИ утверждают, что Украина в атаке задействовала "испанский" БПЛА Columba, хотя в открытых источниках говорится о том, что его производят на территории нашей страны.

"ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанским БПЛА Columba. Такой дрон со взрывчаткой нашел перед входом на свой участок житель Смоленска", — говорится в сообщении.

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По данным издания, 50-летний житель одного из поселков под Смоленском нашел беспилотник перед воротами своего дома, мужчина сразу вызвал полицию. В результате российские эксперты якобы выяснили, что это БПЛА испанского происхождения — Columba, который нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 килограмма. Журналисты отметили, что Вооруженные силы Украины впервые атаковали дроном такого типа.

В СМИ рассказали, что после падения БПЛА якобы нет пострадавших и разрушений. Кроме этого, в России заявили, что эти беспилотники производит испанская компания Spaitech. Дроны преимущественно предназначены для разведки, однако украинские бойцы якобы переделывают их в ударные, их дальность полета — 120 километров, они могут нести до семи килограммов нагрузки, добавило издание.

Добавим, что к моменту выхода публикации украинская сторона еще не отреагировала на сообщения росСМИ о применении "испанского" БПЛА Columba для ударов по Смоленску.

Испанские БПЛА Columba: что известно

В сентябре главный конструктор предприятия Spaitech Андрей Липовый рассказал, что компания разрабатывала беспилотный летательный аппарат Columba, однако замысел не удалось воплотить в жизнь из-за отсутствия заказчика.

Технические характеристики БПЛА:

длина — 0,84 метра;

размах крыльев — 2 метра;

максимальный взлетный вес — 10 килограммов;

крейсерская скорость полета — 110 км/ч;

максимальная скорость полета — 140 км/ч;

максимальная дальность полета — 25 км;

максимальная высота полета — 4000 метров;

тип авиадвигателя: электрический.

Напомним, ночью 16 ноября две группы беспилотников атаковали Брянскую область и временно оккупированный Крым. По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, ПВО якобы сбила все дроны. В атаке оборонное ведомство РФ обвинило Украину.

14 ноября беспилотник атаковал город Коломна в Московской области. В частности, удар был направлен на "Конструкторское бюро машиностроения".