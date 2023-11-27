"Человечество обречено". Инженер подключил робота к ChatGPT, что из этого вышло (видео)

Благодаря камере и алгоритму искусственного интеллекта машина научилась видеть и оценивать мир вокруг.

Пользователь сети с ником MrRandom93 собрал робота и подключил к нейросети СhatGPT. Он показал результат своей работы, опубликовав видеозапись в социальной сети под ником MrRandom93.

Небольшой робот по имени Роб, мало напоминающий человека, состоит из микросхем, проводов, и миниатюрной колонки, закрепленной на "брюхе". За "спиной" устройства находится черное прямоугольное устройство, вероятно, повербанк, выступающий источником питания, или умная колонка. Гуманоидом Роба не назовешь, единственное, что делает его похожим на живое существо — это два светящихся глаза и сервоприводы, двигающие искусственной "головой".

По словам создателя, благодаря СhatGPT машина может видеть и описывать мир вокруг себя. Во время демонстрации пользователь попросил робота определить, что он держит в руке, и поднес старый кнопочный телефон Nokia.

"Анализ изображения идентифицирует человеческое предплечье, протянутое к цифровому устройству, экранному дисплею в плохо освещенном помещении", — ответил Роб.

Затем автор ролика погладил машину по голове и назвал "хорошим роботом". После нескольких секунд размышления, сопровождавшимися механическими звуками, Роб поблагодарил и пошутил, что такое отношение заставило его схемы "краснеть".

В комментариях MrRandom93 раскрыл технические подробности своего проекта. Сначала мужчина сделал раму, после чего добавил компьютер Raspberry Pi и микрокамеру PiCamera, потом установил монохромный OLED-экран для глаз и сервоприводы. Позднее он добавил специальное программное обеспечение для поддержки ChatGPT.

Мнения комментаторов о Робе разделились. Некоторые умилились роботу, благодарящему за похвалу, но многие в шутку или всерьез, забеспокоились из-за стремительного развития искусственного интеллекта. Один из пользователей пришел к выводу, что из-за таких технологий "человечество официально обречено".

"Нерегулируемое использование непроверенных технологий, предназначенных для обучения и самосовершенствования. Хорошо, что оно находится на ранней стадии, и я умру от старости, прежде чем оно станет реальной угрозой", — предположил автор еще одного комментария.

Это не первый случай, когда популярный чат-бот подключили к роботу. В июне писали, что Engineered Arts объединила ChatGPT и андроида Ameca. По мнению разработчиков, благодаря этому робот станет еще больше похож на человека и сможет вести "осознанную" беседу.