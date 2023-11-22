ChatGPT узнает вас по голосу: украинцы могут управлять чат-ботом прямо со смартфона
Чат-бот прекрасно распознает украинский язык и запросы к нему можно отправлять "соловьиной".
Компания OpenAI, которая недавно пережила настоящую бурю с увольнением и возвращением назад своего руководителя Сэма Альтмана, представила новую голосовую функцию управления своим чат-ботом ChatGPT на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал Techradar.
Чат-бот получил впечатляющие голосовые возможности еще в сентябре, но эта функция была ограничена платными уровнями Plus и Enterprise. Но теперь OpenAI сделала ChatGPT с голосом доступным для всех пользователей.
Чтобы использовать его, вам просто нужна последняя версия приложения ChatGPT для iOS или для Android. Нажмите на значок наушников в нижней части экрана, и вы сможете начать задавать чат-боту вопросы о чем угодно – при условии, что ваш вопрос не касается недавних событий, ведь бесплатная версия GPT-3.5 обладает знаниями только до января 2022 года включительно. Поэтому, когда вы спрашиваете ее, например: "Почему Сэма Альтмана уволили из OpenAI?", она отвечает, что "нет никаких публичных сообщений по этому поводу", отмечают журналисты портала.
Тем не менее, если вы ищете голосового помощника, который был бы более разговорчивым и "умным", чем Siri от Apple, то голосовая функция ChatGPT — это интересный новый инструмент. Кстати, вы можете выбрать один из пяти разных голосов, и ваши чаты (но не аудиоклипы) сохраняются так же, как и текстовые разговоры. Чат-бот также автоматически определяет языки, хотя вы можете выбрать настроить их в меню "Настройки". Владельцы iPhone 15 Pro могут сопоставить ChatGPT с новой кнопкой действия (перейдя в "Настройки" > "Кнопка действия" > "Ярлык").
Учитывая, что теперь можно использовать ChatGPT с Siri или голосовым помощником от Google все равно он не сможет заменить эту парочку полностью. Дело в том, что фирменные голосовые помощники Google и Apple глубоко интегрированы в систему, могут настраивать будильник и календарь, например, или управлять громкостью, а вот ChatGPT лишен этой возможности. Зато он гораздо "умнее" этих двух вместе взятых и вместо простого поиска в браузере вашей информации составит для вас ответ "по-человечески".
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