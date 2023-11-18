Уволен! Создатель ChatGPT больше не возглавляет OpenAI: что теперь будет с популярным чат-ботом

Место Сэма Альтмана теперь занял технический директор, а главный спонсор — Microsoft — уверяет, что их продукты на основе разработок OpenAI не пострадают.

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Один из основателей и руководитель компании OpenAI, которая стоит за разработкой генеративных чат-ботов на основе искусственного интеллекта ChatGPT, DALL-E 3 и GPT-4, Сэм Альтман уволен с должности общим решением совета директоров, потому что он "не всегда был откровенен в общении и правление больше не уверено в его способности возглавлять OpenAI". Такая информация опубликована в официальном блоге OpenAI.

Сам Сэм Альтман скупо высказался о своем увольнении. Он написал в соцсети X (бывший Twitter), что был счастлив работать в OpenAI, а о том, чем займется дальше, расскажет позже.

Реакция Сэма Альтмана на увольнение из OpenAI Фото: Скриншот

По данным Forbes, в состав совета входят директоров, который уволил Альтмана, входят главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер, независимые директора, генеральный директор Quora Адам Д'Анджело, технологический предприниматель Таша МакКоли и Хелен Тонер из Джорджтаунского центра безопасности и новых технологий.

Уже появились возможные версии увольнения Сэма Альтмана Фото: Getty Images

За что на самом деле могли уволить Сэма Альтмана

Конечно, официальная причина увольнения выглядит слишком формально и размыто. Поэтому журналист влиятельного портала TechCrunch Девин Колдьюи уже высказал собственные теории на этот счет. Причем этих теорий очень много.

Например, журналист считает, что Сэм Альтман вместе с соучредителем OpenAI Грегом Брокманом (самостоятельно ушел в отставку после увольнения Альтмана) могли запланировать какую-то неоднозначную сделку, которая не понравилась совету директоров. Так же возможно совету директоров надоела стратегия Альтмана по развитию OpenAI, которая подразумевала слишком большие финансовые вливания, которые в TechCrunch сравнили с "забрасыванием денег в топку".

Причиной увольнения, по мнению портала, могла стать какая-то серьезная нестыковка в финансовом отделе, но трудно представить, что Альтман мог скрыть от совета директоров и технического директора этот факт. Также существует вероятность того, что Альтман делал личные инвестиции таким образом, с чем совет директоров не согласился.

У эксперта есть идея о том, что компания OpenAI столкнулась с серьезной, возможно, повсеместной проблемой безопасности и это, по данным TechCrunch, подтверждается тем фактом, что Microsoft приостановила использование ChatGPT в чистом виде внутри компании. Так же OpenAI по загадочной причине запретила новые регистрации платных пользователей сервиса ChatGPT Plus по цене в $20 в месяц. Сам Сэм Альтман объяснил это большим наплывом пользователей.

Одна из версий увольнения подразумевает и нестыковку мнений по поводу развития ИИ в целом. Альтман — гордый технооптимист и часто с любовью говорит о возможностях AGI (искусственный интеллект общего назначения, который может выполнять любые задачи так же, как и человек). Вполне возможно, что рвение Сэма к AGI, даже при отсутствии секретного проекта или соглашения, привело к серьезному расколу между ним и советом директоров, который больше направлен на развитии ИИ в инструментах для бизнеса.

И в качестве последней вероятной причины Девин Колдьюи из TechCrunch называет возможные вопросы этики и морали. У Сэма Альтмана есть трое братьев и сестер, а его младшая сестра Энни публично обвинила его в жестоком обращении.

Реакция Microsoft на увольнение Сэма Альтмана

Как известно, одним из крупнейших инвесторов компании OpenAI является корпорация Microsoft. Именно она инвестировала более $10 млрд, владеет 49% акций компании и использует весь потенциал наработок компании в сфере искусственного интеллекта в своих продуктах, в том числе для развития своего интеллектуального помощника Copilot.

Руководитель Microsoft Сатья Наделла написал в официальном блоге Microsoft, что у корпорации есть долгосрочное соглашение с OpenAI, предоставляющее полный доступ ко всему, что нужно Microsoft для реализации развития продуктов на основе искусственного интеллекта.

По данным портала AXIOS, Microsoft узнала о том, что OpenAI увольняет генерального директора Сэма Альтмана всего за минуту до того, как эта новость была обнародована по всему миру. Поэтому вряд ли корпорация как-то влияла на увольнение теперь уже бывшего руководителя OpenAI.

Кто заменил Сэма Альтмана на посту руководителя OpenAI

Совет директоров объявил, что должность Сэма Альтмана теперь временно займет технический директор OpenAI 34-летняя Мира Мурати, сообщает NY Times. Компания заявила, что Мира обладает "уникальным набором навыков" и обеспечит "беспрепятственный переход, пока компания проводит формальный поиск постоянного генерального директора".

Мира Мурати временно заменит Сэма Альтмана в OpenAI Фото: Getty Images

Хотя с прошлого года Мира Мурати занимает должность технического директора, нынешние и бывшие сотрудники говорят, что она еще занимала должность руководителя операций компании. Мурати позаботилась о том, чтобы ее инженеры разрабатывали версии ChatGPT вовремя. Она также занималась отношениями компании с Microsof, и помогла сформировать ее политику в области искусственного интеллекта в Вашингтоне и Европе.

Мира Мурати родилась в Албании и получила образование в Канаде. По образованию она инженер-механик. Будучи студенткой Дартмутского колледжа, она построила гибридный гоночный автомобиль. Она присоединилась к OpenAI в 2018 году после работы в Tesla, где она сыграла ключевую роль в разработке автомобиля Model X, и Leap Motion, стартапе, который разработал вычислительную систему для отслеживания движений рук и пальцев.

Мира Мурати и Сэм Альтман Фото: Getty Images

Чем может заняться Сэм Альтман после увольнения

Пока что Сэм Альтман не объявил, что будет делать дальше, но Фокусу известно, над какими проектами он работает и в какие проекты инвестирует. Возможно, у него как раз будет больше свободного времени для их реализации.

Одним из главных начинаний Альтмана является развитие уникальной криптоволюты Worldcoin, которая будет определять владельца денег по уникальной сетчатке глаза. Это значит, что ваши деньги будут четко идентифицированы и вся цепочка покупок и платежей будет легко отслеживаться от владельца суммы к другому владельцу. По сути, Сэм хочет создать глобальную цифровую валюту, которую люди во всем мире смогут покупать и использовать. Однако для этого он просканирует сетчатку ваших глаз с помощью чудо-прибора под названием "Сфера" и отпечаток сетчатки будет привязан к валюте.

Сфера для сбора отпечатка сетчатки глаза Worldcoin

Так же несмотря на все противоречия и ссоры со своим бывшим другом и инвестором в ChatGPT Илоном Маском Сэм Альтман активно вложился в его печально известный проект Neuralink, который призван осуществить главный кошмар всех параноиков и любителей теорий заговора – вживлять чипы в мозг людей.

Одна из благородных инвестиций Альтмана заключается в поддержке компании Aspen Neuroscience. Этот стартап работает над разработкой методов лечения стволовыми клетками, которые могли бы облегчить или даже обратить вспять болезнь Паркинсона.

Продление молодости — одна из главных инвестиций современных миллиардеров Фото: Retro Biosciences

Создатель ChatGPT не спешит стареть, точнее, прикладывает все силы, в том числе и финансовые, чтобы это случилось как можно позже. Поэтому одной из инвестиций Сэма является стартап Retro Biosciences, который занимается "продлением жизни". Компания заявляет, что хочет использовать экспериментальные новые технологии, чтобы добавить десять лет "к продолжительности здоровой человеческой жизни" и на это благое начинание Альтман не пожалел $180 млн.

В последнее время Билл Гейтс активно продвигают идеи термоядерного синтеза, который поможет нам владеть миниатюрными ядерными реакторами "в каждом доме", образно говоря. Не отстает от него и Сэм Альтман, который вложил значительные средства в Helion Energy, стартап, который пытается найти новые альтернативы энергии, которые безопасны для экологии.

Коротко об истории OpenAI

Компания была основана в 2015 году Сэмом Альтманом (возглавлял на тот момент стартап-инкубатор Y Combinator), соучредителем LinkedIn Ридом Хоффманом и другими, как некоммерческая организация с миссией по созданию "безопасного и широко полезного" искусственного интеллекта, а со временем OpenAI превратилась в одну из самых влиятельных компаний в области искусственного интеллекта в мире. OpenAI рассталась с одним из первых спонсоров Илоном Маском из-за разногласий по поводу будущего компании, но Сэму Альтману удалось превратить проект в лидера новой волны искусственного интеллекта в Кремниевой долине, отмечает Forbes

В ноябре 2022 года с появлением ChatGPT, большой языковой модели, которая произвела революцию во всем: от написания кода до школьных сочинений и юридических записок, Microsoft удвоила свои предыдущие инвестиции, вложив дополнительные $10 миллиардов, закрепив позицию OpenAI в авангарде волны генеративного искусственного интеллекта, которая, по словам основателя Билла Гейтса, "не менее важна, чем ПК, как и Интернет".

Сэм Альтман заставил понервничать Сундара Пичаи и ускорить выпуск чат-бота Google Bard Фото: Getty Images

Это также застало врасплох крупные технологические компании, побудив генерального директора Alphabet Сундара Пичаи ввести режим "красного кода" и быстро выпустить обновление для своего чат-бота Bard. Соучредитель Сергей Брин даже вернулся в компанию в качестве инженера, чтобы поддержать усилия Alphabet.

Как выяснилось в недавней статье VentureBeat, коммерческая дочерняя компания OpenAI, OpenAI Global, LLC, полностью контролируется некоммерческой организацией OpenAI. Хотя коммерческой дочерней компании разрешено коммерциализировать свои технологии, она подчиняется некоммерческой организации.

Ранее Фокус сообщал, что New York Times хочет засудить создателей ChatGPT. Издание обсуждает с юристами возможность получить от OpenAI компенсацию за использование репортажей в обучении искусственного интеллекта без разрешения.