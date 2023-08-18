"Нарушение авторских прав": New York Times хочет засудить создателей ChatGPT, — NPR

Издание обсуждает с юристами возможность получить от OpenAI компенсацию за использование репортажей в обучении искусственного интеллекта без разрешения.

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Сейчас руководство американской газеты New York Times советуется с юристами и решает вопрос подачи судебного иска против компании OpenAI, которая является разработчиком самого известного чат-бота ChatGPT, сообщает NPR со ссылкой на свои источники, хорошо знакомые с ситуацией. Иск может быть связан с использованием репортажей издания для обучения ChatGPT.

В течение нескольких недель New York Times и создатель OpenAI вели напряженные переговоры о заключении лицензионного соглашения, в рамках которого компания Сэма Альтмана будет платить газете за включение своих статей и репортажей в инструменты искусственного интеллекта. Однако как говорят источники, переговоры настолько обострились, что все идет к судебным тяжбам, а не мирному коммерческому соглашению.

Судебный процесс газеты против OpenAI может привести к самой громкой судебной тяжбе из-за защиты авторских прав в эпоху генеративного ИИ, считают журналисты NPR. Больше всего New York Times беспокоит то, что ChatGPT в некотором смысле становится прямым конкурентом газеты, создавая текст, который отвечает на вопросы, основанные на первоначальных отчетах и ​​статьях издания.

Этот страх усиливают технологические компании, использующие генеративные инструменты искусственного интеллекта в поисковых системах. Microsoft, вложившая миллиарды в OpenAI, теперь использует ChatGPT для своей поисковой системы Bing. То же самое касается чат-бота Bard от Google.

В New York Times, по мнению NPR, боятся, что люди вскоре не будут заходить к ним на сайт или оформлять платную подписку на материалы, ведь куда проще спросить все у чат-бота, который бесплатно сделает "выжимку" из длинных и сложных статей, заявил на условиях анонимности один из участников переговоров.

Так называемые большие языковые модели (LLM), такие, как ChatGPT или Bard, изучили практически весь массив данных в интернет, чтобы собрать информацию для ответов своих чат-ботов. Юристы все еще изучают вопрос: насколько законно использовать для обучения ИИ авторской информации, за которую потом разработчики чат-ботов берут деньги с премиальных подписчиков.

Если выяснится, что OpenAI нарушил какие-либо авторские права в этом процессе, федеральный закон разрешает уничтожить данные, нарушающие авторские права. Федеральный закон об авторском праве также предусматривает суровые финансовые санкции: нарушителям грозит штраф до $150 тысяч за каждое отдельное нарушение.

"Если вы копируете миллионы материалов, вы можете увидеть, как это число становится потенциально фатальным для компании", — сказал Даниэль Жерве, содиректор программы интеллектуальной собственности в Университете Вандербильта, изучающий генеративный ИИ. "Закон об авторском праве — это меч, который будет висеть над головами компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в течение нескольких лет, если они не придумают, как договориться о решении".

Ранее Фокус рассказывал, что ChatGPT может взломать аккаунты вместо хакеров. С помощью текстовых запросов к ChatGPT у киберспециалистов уже получилось взломать почту и даже успешно загрузить вредоносное ПО на сайт, который проверяет файлы на вирусы.