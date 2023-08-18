"Порушення авторських прав": New York Times хоче засудити творців ChatGPT, — NPR

Видання обговорює з юристами можливість отримати від OpenAI компенсацію за використання репортажів у навчанні штучного інтелекту без дозволу.

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Наразі керівництво американської газети New York Times радиться з юристами та вирішує питання подачі судового позову проти компанії OpenAI, яка є розробником найвідомішого чат-бота ChatGPT, повідомляє NPR із посиланням на свої джерела, добре знайомі з ситуацією. Позов може бути пов'язаний із використанням репортажів видання для навчання ChatGPT.

Протягом кількох тижнів New York Times і творець OpenAI вели напружені перемовини щодо укладення ліцензійної угоди, в рамках якої компанія Сема Альтмана платитиме газеті за включення своїх статей і репортажів в інструменти штучного інтелекту. Однак, як кажуть джерела, переговори настільки загострилися, що все йде до судових позовів, а не мирної комерційної угоди.

Судовий процес газети проти OpenAI може призвести до найгучнішої судової тяганини через захист авторських прав в епоху генеративного ШІ, вважають журналісти NPR. Найбільше New York Times турбує те, що ChatGPT у певному сенсі стає прямим конкурентом газети, створюючи текст, який відповідає на запитання, що ґрунтуються на початкових звітах і статтях видання.

Цей страх посилюють технологічні компанії, що використовують генеративні інструменти штучного інтелекту в пошукових системах. Microsoft, яка вклала мільярди в OpenAI, тепер використовує ChatGPT для своєї пошукової системи Bing. Те саме стосується чат-бота Bard від Google.

У New York Times, на думку NPR, бояться, що люди незабаром не заходитимуть до них на сайт або оформлятимуть платну підписку на матеріали, адже набагато простіше запитати все в чат-бота, який безоплатно зробить "вичавку" з довгих і складних статей, заявив на умовах анонімності один з учасників переговорів.

Так звані великі мовні моделі (LLM), такі, як ChatGPT або Bard, вивчили практично весь масив даних в інтернеті, щоб зібрати інформацію для відповідей своїх чат-ботів. Юристи все ще вивчають питання: наскільки законно використовувати для навчання ШІ авторську інформацію, за яку потім розробники чат-ботів беруть гроші з преміальних передплатників.

Якщо з'ясується, що OpenAI порушив будь-які авторські права в цьому процесі, федеральний закон дозволяє знищити дані, що порушують авторські права. Федеральний закон про авторське право також передбачає суворі фінансові санкції: порушникам загрожує штраф до $150 тисяч за кожне окреме порушення.

"Якщо ви копіюєте мільйони матеріалів, ви можете побачити, як ця кількість стає потенційно фатальною для компанії", — сказав Даніель Жерве, співдиректор програми інтелектуальної власності в Університеті Вандербільта, що вивчає генеративний ШІ. "Закон про авторське право — це меч, який висітиме над головами компаній, що займаються штучним інтелектом, упродовж кількох років, якщо вони не придумають, як домовитися про рішення".

Раніше Фокус розповідав, що ChatGPT може зламати акаунти замість хакерів. За допомогою текстових запитів до ChatGPT у кіберфахівців уже вийшло зламати пошту і навіть успішно завантажити шкідливе ПЗ на сайт, який перевіряє файли на віруси.