Звільнений! Творець ChatGPT більше не очолює OpenAI: що тепер буде з популярним чат-ботом

Місце Сема Альтмана тепер зайняв технічний директор, а головний спонсор — Microsoft — запевняє, що їхні продукти на основі розробок OpenAI не постраждають.

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Одного із засновників і керівника компанії OpenAI, що стоїть за розробкою генеративних чат-ботів на основі штучного інтелекту ChatGPT, DALL-E 3 і GPT-4, Сема Альтмана звільнили з посади загальним рішенням ради директорів, бо він "не завжди був відвертим у спілкуванні, а правління більше не впевнене в його здатності очолювати OpenAI". Таку інформацію опубліковано в офіційному блозі OpenAI.

Сам Сем Альтман скупо висловився про своє звільнення. Він написав у соцмережі X (колишній Twitter), що був щасливий працювати в OpenAI, а про те, чим займеться далі, розповість пізніше.

Реакція Сема Альтмана на звільнення з OpenAI Фото: Скриншот

За даними Forbes, до складу ради входять директорів, який звільнив Альтмана, входять головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер, незалежні директори, генеральний директор Quora Адам Д'Анджело, технологічний підприємець Таша МакКолі та Хелен Тонер із Джорджтаунського центру безпеки та нових технологій.

Уже з'явилися можливі версії звільнення Сема Альтмана Фото: Getty Images

За що насправді могли звільнити Сема Альтмана

Звісно, офіційна причина звільнення виглядає надто формально та розмито. Тому журналіст впливового порталу TechCrunch Девін Колдьюї вже висловив власні теорії з цього приводу. Причому цих теорій дуже багато.

Наприклад, журналіст вважає, що Сем Альтман разом зі співзасновником OpenAI Грегом Брокманом (самостійно пішов у відставку після звільнення Альтмана) могли запланувати якусь неоднозначну угоду, яка не сподобалася раді директорів. Так само, можливо, раді директорів набридла стратегія Альтмана з розвитку OpenAI, яка передбачала занадто великі фінансові вливання, які в TechCrunch порівняли із "закиданням грошей у топку".

Причиною звільнення, на думку порталу, могло стати якесь серйозне нестикування у фінансовому відділі, але важко уявити, що Альтман міг приховати від ради директорів і технічного директора цей факт. Також існує ймовірність того, що Альтман робив особисті інвестиції в такий спосіб, з чим рада директорів не погодилася.

У експерта є ідея про те, що компанія OpenAI зіткнулася з серйозною, можливо, повсюдною проблемою безпеки та це, за даними TechCrunch, підтверджується тим фактом, що Microsoft призупинила використання ChatGPT у чистому вигляді всередині компанії. Так само OpenAI із загадкової причини заборонила нові реєстрації платних користувачів сервісу ChatGPT Plus за ціною в $20 на місяць. Сам Сем Альтман пояснив це великим напливом користувачів.

Одна з версій звільнення передбачає і розбіжність думок з приводу розвитку ШІ загалом. Альтман — гордий технооптиміст і часто з любов'ю говорить про можливості AGI (штучний інтелект загального призначення, який може виконувати будь-які завдання, так само як і людина). Цілком можливо, що завзяття Сема до AGI, навіть за відсутності секретного проєкту або угоди, призвело до серйозного розколу між ним і радою директорів, яка більше спрямована на розвиток ШІ в інструментах для бізнесу.

І як останню ймовірну причину Девін Колдьюї з TechCrunch називає можливі питання етики та моралі. У Сема Альтмана є троє братів і сестер, а його молодша сестра Енні публічно звинуватила його в жорстокому поводженні.

Реакція Microsoft на звільнення Сема Альтмана

Як відомо, одним із найбільших інвесторів компанії OpenAI є корпорація Microsoft. Саме вона інвестувала понад $10 млрд, володіє 49% акцій компанії та використовує весь потенціал напрацювань компанії у сфері штучного інтелекту у своїх продуктах, зокрема для розвитку свого інтелектуального помічника Copilot.

Керівник Microsoft Сатья Наделла написав в офіційному блозі Microsoft, що у корпорації є довгострокова угода з OpenAI, що надає повний доступ до всього, що потрібно Microsoft для реалізації розвитку продуктів на основі штучного інтелекту.

За даними порталу AXIOS, Microsoft дізналася про те, що OpenAI звільняє генерального директора Сема Альтмана лише за хвилину до того, як ця новина була оприлюднена по всьому світу. Тому навряд чи корпорація якось впливала на звільнення тепер уже колишнього керівника OpenAI.

Хто замінив Сема Альтмана на посаді керівника OpenAI

Рада директорів оголосила, що посаду Сема Альтмана тепер тимчасово обійме технічний директор OpenAI 34-річна Міра Мураті, повідомляє NY Times. Компанія заявила, що Міра володіє "унікальним набором навичок" і забезпечить "безперешкодний перехід, поки компанія проводить формальний пошук постійного генерального директора".

Міра Мураті тимчасово замінить Сема Альтмана в OpenAI Фото: Getty Images

Хоча з минулого року Міра Мураті обіймає посаду технічного директора, нинішні та колишні співробітники кажуть, що вона ще обіймала посаду керівника операцій компанії. Мураті подбала про те, щоб її інженери розробляли версії ChatGPT вчасно. Вона також опікувалася відносинами компанії з Microsof, і допомогла сформувати її політику в галузі штучного інтелекту у Вашингтоні та Європі.

Міра Мураті народилася в Албанії та здобула освіту в Канаді. За освітою вона інженер-механік. Будучи студенткою Дартмутського коледжу, вона побудувала гібридний гоночний автомобіль. Вона приєдналася до OpenAI у 2018 році після роботи в Tesla, де вона зіграла ключову роль у розробці автомобіля Model X, і Leap Motion, стартапі, який розробив обчислювальну систему для відстеження рухів рук і пальців.

Міра Мураті та Сем Альтман Фото: Getty Images

Чим може зайнятися Сем Альтман після звільнення

Поки що Сем Альтман не оголосив, що робитиме далі, але Фокусу відомо, над якими проєктами він працює і в які проєкти інвестує. Можливо, у нього якраз буде більше вільного часу для їх реалізації.

Одним із головних починань Альтмана є розвиток унікальної криптоволюти Worldcoin, яка визначатиме власника грошей за унікальною сітківкою ока. Це означає, що ваші гроші будуть чітко ідентифіковані та весь ланцюжок покупок і платежів буде легко відстежуватися від власника суми до іншого власника. По суті, Сем хоче створити глобальну цифрову валюту, яку люди в усьому світі зможуть купувати та використовувати. Однак для цього він просканує сітківку ваших очей за допомогою диво-приладу під назвою "Сфера" і відбиток сітківки буде прив'язаний до валюти.

Сфера для збору відбитка сітківки ока Worldcoin

Так само, попри всі суперечності та сварки зі своїм колишнім другом та інвестором у ChatGPT Ілоном Маском, Сем Альтман активно вклався в його сумнозвісний проєкт Neuralink, що має на меті здійснити головний кошмар усіх параноїків і любителів теорій змови — імплантувати чіпи в мозок людей.

Одна з благородних інвестицій Альтмана полягає в підтримці компанії Aspen Neuroscience. Цей стартап працює над розробкою методів лікування стовбуровими клітинами, які могли б полегшити або навіть повернути назад хворобу Паркінсона.

Продовження молодості — одна з головних інвестицій сучасних мільярдерів Фото: Retro Biosciences

Творець ChatGPT не поспішає старіти, точніше, докладає всіх зусиль, зокрема й фінансових, щоб це сталося якомога пізніше. Тому однією з інвестицій Сема є стартап Retro Biosciences, який займається "продовженням життя". Компанія заявляє, що хоче використовувати експериментальні нові технології, щоб додати десять років "до тривалості здорового людського життя", і на це благе починання Альтман не пошкодував $180 млн.

Останнім часом Білл Гейтс активно просуває ідеї термоядерного синтезу, який допоможе нам володіти мініатюрними ядерними реакторами "в кожному домі", образно кажучи. Не відстає від нього і Сем Альтман, який вклав значні кошти в Helion Energy, стартап, що намагається знайти нові альтернативи енергії, безпечні для екології.

Коротко про історію OpenAI

Компанія була заснована 2015 року Семом Альтманом (очолював на той момент стартап-інкубатор Y Combinator), співзасновником LinkedIn Рідом Гоффманом та іншими як некомерційна організація з місією зі створення "безпечного і широко корисного" штучного інтелекту, а згодом OpenAI перетворилася на одну з найвпливовіших компаній у сфері штучного інтелекту у світі. OpenAI розлучилася з одним із перших спонсорів Ілоном Маском через розбіжності щодо майбутнього компанії, але Сему Альтману вдалося перетворити проєкт на лідера нової хвилі штучного інтелекту в Кремнієвій долині, зазначає Forbes.

У листопаді 2022 року з появою ChatGPT, великої мовної моделі, яка зробила революцію в усьому: від написання коду до шкільних творів і юридичних записок, Microsoft подвоїла свої попередні інвестиції, вклавши додаткові $10 мільярдів, закріпивши позицію OpenAI в авангарді хвилі генеративного штучного інтелекту, яка, за словами засновника Білла Гейтса, "не менш важлива, ніж ПК, як і Інтернет".

Сем Альтман змусив понервувати Сундара Пічаї і прискорити випуск чат-бота Google Bard Фото: Getty Images

Це також застало зненацька великі технологічні компанії, спонукавши генерального директора Alphabet Сундара Пічаї ввести режим "червоного коду" і швидко випустити оновлення для свого чат-бота Bard. Співзасновник Сергій Брін навіть повернувся в компанію як інженер, щоб підтримати зусилля Alphabet.

Як з'ясувалося в нещодавній статті VentureBeat, комерційна дочірня компанія OpenAI, OpenAI Global, LLC, повністю контролюється некомерційною організацією OpenAI. Хоча комерційній дочірній компанії дозволено комерціалізувати свої технології, вона підпорядковується некомерційній організації.

Раніше Фокус повідомляв, що New York Times хоче засудити творців ChatGPT. Видання обговорює з юристами можливість отримати від OpenAI компенсацію за використання репортажів у навчанні штучного інтелекту без дозволу.