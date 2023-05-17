Ілон Маск розхвилювався: "OpenAI існує завдяки мені, а віддалена робота — нісенітниця" (відео)

Скандальний ІТ-магнат знову розбурхав громадськість своїм інтерв'ю журналістам.

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Ілон Маск неприємно висловився з приводу компанії OpenAI, в яку він у 2015 році вклав $50 млн, але пізніше забрав через сварку з іншими засновниками проєкту, у тому числі із Семом Альтманом. Ці висловлювання з'явилися під час інтерв'ю Маска телеканалу CNBC.

Більше того, Ілон заявив, що саме він є автором назви компанії та планувалося, що це не буде комерційним проєктом. А тепер OpenAI комерціалізувала ChatGPT і це виглядає "як фонд, який створювався для боротьби з вирубкою лісів Амазонки, а потім відкрив деревообробну фабрику".

Також Маск сказав, що якщо головний інвестор (Microsoft) захоче, то дуже швидко прикриє або забере всі революційні напрацювання OpenAI.

Також ІТ-підприємець пройшовся і по любителях віддаленої, дистанційної роботи. Він назвав такий вчинок "аморальним" і запевнив, що є прихильником роботи в офісі, адже "тільки так люди можуть працювати максимально продуктивно" і взагалі, "віддалена робота — це нісенітниця собача". І взагалі, на думку Ілона, сьогоднішнє "покоління нотубучників" мешкає у "вигаданому Ла-ла-ленді". Сам Маск стверджує, що має всього два-три вихідні на рік, у які він може хоч трохи розслабитися і не займатися якимось проєктом.

На резонне запитання журналіста про те, чи не боїться Маск своїми постійними різкими висловлюваннями викликати гнів рекламодавців і втратити прибуток, Ілон відповів, що "говоритиме все, що хоче", і заради свободи слова навіть готовий втратити прибуток.

Думка Ілона Маска про віддалену роботу

Раніше Фокус розповідав, що автори ChatGPT створять новий ШІ: його код буде відкритий для всіх бажаючих.