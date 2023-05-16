Автори ChatGPT створять новий ШІ: його код буде відкритий для всіх бажаючих

OpenAI готує до випуску нову мовну модель нейромережі та дозволить удосконалювати її будь-кому.

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Компанія OpenAI готується випустити нову мовну модель з відкритим кодом для широкої публіки, повідомляє Reuters. Така інформація з'явилася в інсайдерів, але конкретних коментарів від представників самої компанії, яка є творцем найпопулярнішого у світі чат-бота ChatGPT, поки що не надходило.

Залишається невідомим, які характеристики матиме ця мовна модель. Чи буде вона абсолютно відрізнятися від механізму ChatGPT або частково копіювати його будову.

Створення та навчання мовних моделей – дуже дорога ініціатива, яка в сучасних умовах може коштувати кілька мільйонів доларів. Навіщо OpenAI збирається влаштовувати цей "атракціон небаченої щедрості" і створювати механізм LLM (Large Language Model – великої мовної моделі) своїм коштом, з урахуванням того, що обслуговування ChatGPT і так їй обходиться недешево?

Якщо міркувати логічно, то за цим стоїть бажання компанії та її головного акціонера (Microsoft) за допомогою відкритих інструментів отримати безплатну армію розробників, ідеї та інновації яких надалі можна буде використати у своїх комерційних продуктах штучного інтелекту.

У цьому немає жодного обману, адже кожна зі сторін залишається з вигодою: розробники по всьому світу отримують доступ до коду вже готової мовної моделі від уславленої компанії, зможуть "підкручувати" і вдосконалювати її для своїх власних цілей, а сама OpenAI та Microsoft зможуть користуватися найкращими з цих напрацювань у своїх комерційних продуктах.

Зазвичай, щоб не виникало юридичних казусів, такі продукти з відкритим кодом публікуються під однією з численних ліцензій для Open Source ПЗ. На сьогодні їх існує досить багато, наприклад, MIT, GPL, BSD, Apache і т.д. Усі вони мають свої нюанси та особливості. Найпопулярнішою є ліцензія GPL, але яку саме з них вибере OpenAI поки що залишається таємницею.

Раніше Фокус розповідав, що ChatGPT отримав нові функції: що цікавого знайдуть користувачі чат-бота.