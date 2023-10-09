Імплантат Neuralink розірвав мозок макаки — тварина годинами помирала в муках, — ЗМІ

Результати розтину свідчать про те, що імплантація мозкового чіпа деформувала мозок піддослідного — його задня частина буквально виступала з черепа.

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Кілька років компанія Ілона Маска Neuralink працює над створенням мозкового імплантату, який має допомогти паралізованим людям знову почати спілкуватися та багато іншого. Науковці вже провели випробування мозкового чіпа на тваринах і заявили про набір добровольців для випробувань на людях, проте документи й свідчення колишніх співробітників свідчать про тривожне, пише Wired.

Розслідування засвідчило, що випробування, проведені вченими Neuralink у Каліфорнійському національному центрі дослідження приматів (CNPRC) у Каліфорнійському університеті в Девісі, вийшли за межі розумного. Розтин показав, що імплантація імплантату в мозок 7-річної самки макаки призвела до серйозного набряку мозку, що врешті-решт деформувало і розірвало його.

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Журналістам стали доступні документи дослідження і розтину, в яких ідеться про те, що вчені оцінили серйозність набряку мозку мавпи та зрозуміли, що вона перебуває у смертельній стадії. Однак керівники випробування не стали полегшувати страждання тварини, а наполягли на тому, щоб реципієнта залишили в живих ще на один день.

Записи свідчать про те, що останні 24 години життя тварини були жахливими та болісними. Документи свідчать про те, що мавпу рвало, вона втратила контроль над правою ногою і неконтрольовано тряслася. У тварини також спостерігалися проблеми з диханням, вона чухала горло і задихалася.

Після смерті тварини вчені провели розтин і виявили масштаби пошкоджень. З імплантату витік клей, що викликало запалення тієї частини мозку, яка виділяє спинномозкову рідину. Ефект виявився настільки серйозним, що задня частина мозку мавпи просто виступала з черепах, утім, досі незрозуміло, як утворилася порожнина і наскільки деформувався череп.

У результаті групи з етики, зокрема Комітет лікарів, подали до суду на Каліфорнійський університет у Девісі, і наполягають на публікації сотень фотографій, що документують експерименти Neuralink з імплантації мозку.

Зазначимо, що питання про те, чи варто змушувати тварин страждати заради досліджень, які одного разу можуть принести користь людям, часто переслідують біомедичні дослідження. Ця проблема стосується не лише компанії Ілона Маска, проте групи з етики наполягають, що подібні дослідження мають бути законними та прозорими.

Раніше Фокус писав про те, що мавпи з імплантатами Neuralink дряпали голову до крові й помирали в страшних муках.