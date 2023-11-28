Китай создает армию роботов: эксперты предсказали, как андроиды изменят мир к 2035 году

Роботы могут улучшить жизнь человечества, победить голод и увеличить срок жизни, но только если люди успеют подготовиться к изменениям.

Китай озвучил планы по массовому производству роботов к 2025 году в то время, как Tesla Илона Маска и другие западные компании стремятся выпускать собственных андроидов. Таблоид DailyMail спросил у экспертов, как такие машины могут изменить мир в ближайшем будущем.

Известная инвестиционная компания Goldman Sachs прогнозирует, что человекообразных роботов начнут массово использовать на заводах с 2025 по 2028 год, а в других сферах деятельности — в 2030-2035 годах. Уже через 15 лет мировая капитализация рынка машин-гуманоидов составит около 150 миллиардов долларов.

Роботы вместо рабочих на заводах

Недавно компания Amazon испытала робота-гуманоида, поставив работать на одном из своих центров. Менеджер по развитию бизнеса в Национальном роботариуме Великобритании Лиза Фаррелл уверена, что к 2035 году такие машины значительно повлияют на общество и мировую экономику. Массовое производство андроидов по разумной цене станет возможным благодаря развитию технологий и увеличению масштабов, а в будущем разные виды роботов будут задействованы в промышленности, здравоохранении, строительстве, транспорте, гостиничном бизнесе и многих других сферах. Они могут повысить производительность, улучшить контроль качества и помочь выполнять повторяющиеся или опасные задачи.

По оценкам консалтинговой компании McKinsey, к 2025 глобальный экономический прирост от искусственного интеллекта и робототехники приблизится к 6 триллионам долларов. Также появятся новые высокооплачиваемые рабочие места по обслуживанию, программированию и взаимодействию с роботами.

Уход за людьми

Автор книги "Tech For Good" ("Технологии во благо") Марга Хук считает, что робототехника положительно повлияет на многие сферы жизни, но людям нужно к этому подготовиться. В частности, андроиды и системы искусственного интеллекта могут занять около четверти всех рабочих мест. По ее мнению, сейчас необходимо провести исследование и выяснить, какие должности останутся для людей в обществе будущего, когда человекообразные роботы станут обычным явлением.

"Меня больше всего беспокоит то, что все человечество тратит много времени на страх, вместо того, чтобы принимать и ожидать, — поделилась писательница. — Если мы не будем обучать людей, если мы не будем прогнозировать, если мы не будем например, радикально менять школьные программы, то опоздаем".

Марга Хук считает, что роботы смогут хорошо присматривать за людьми пожилого возраста и с отклонениями, такими как аутизм. Уже сейчас есть модели, которые умеют понимать поведение человека и реагируют на эмоции. По ее мнению, технологии будут поддерживать людей и сделают их жизнь дольше.

Робот Ameca понимает эмоции и общается с людьми Фото: Скриншот

Роботы помогут в учебе

Как уверяет профессор Анджело Кангелози, профессор кафедры искусственного интеллекта и познания в Манчестерском университете, андроиды помогут учить детей и молодежь, выполняя разные задачи, например, выступать ассистентами учителей в школах. По его прогнозу, в ближайшие 5-10 лет роботы смогут лучше переносить предметы и вести осмысленные беседы, однако создание полностью автономных машин, напоминающих людей, займет гораздо больше времени. Марга Хук рассказала, что по некоторым прогнозам быстрорастущий рынок роботов для образования к 2025 году достигнет 3,1 миллиарда долларов.

"Например, роботы-гуманоиды могут использоваться на гибких производственных предприятиях, работая вместе с людьми над сборкой деталей оборудования. Их также можно использовать для социальной помощи или в качестве вспомогательных средств обучения в школах", — сказал профессор.

Анджело Конгелози добавил, что роботы смогут облегчить выполнение рутинных задач, однако всегда нужны будут специалисты, которые будут их контролировать и обслуживать. Разрабатывать роботизированные машины и системы искусственного интеллекта сложно, и постепенный прогресс в этих технологиях даст обществу время подготовиться к изменениям.

Роботы смогут обучать людей вместе с педагогами Фото: Getty Images

Андроиды в медицине

Роботы-хирурги пригодятся в отдаленных районах или на поле боя, чтобы проводить профессиональные операции пациентам, до которых не могут добраться врачи-люди. Марга Хук считает, что роботы гораздо лучше человека подходят для точной хирургии, поскольку человеческие пальцы и глаза сильно ограничивают возможности медиков. В боевых действиях первые 30 секунд после получения ранения самые важные для выживания, а машины не боятся пострадать сами.

Роботы против голода

Писательница также уверена, что роботы изменят к лучшему сельское хозяйство и помогут накормить все человечество, победив голод:

"Во всем мире не хватает здоровой пищи, а население мира все еще растет. Роботы могут помочь увеличить производство и обеспечить точное земледелие, а также повысить урожайность, уменьшить пищевые отходы и доставлять продукты из пункта А в пункт Б", — подытожила Марга Хук.

Ранее писали, что в Южной Корее робот убил рабочего на заводе. В центре распределения сельскохозяйственной продукции в городе Косон аппарат, сортирующий продукцию, случайно зажал 40-летнего мужчину, приняв за коробку.