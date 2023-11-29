В Украине изменились правила ремонта техники по гарантии: кого и как они коснутся

Украинцам больше не стоит бояться потерять бумажные "гарантии", поскольку документы можно в любой момент скачать с сайта производителя.

Документы о предоставлении покупателям гарантии на техобслуживание технически сложных бытовых товаров станут электронными. Соответсвующее постановление принял Кабинет министров Украины на своем заседании во вторник, 28 ноября, сообщили в Министерстве экономики.

Речь идет о постановлении "Об утверждении Порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров". В нем говорится о том, что потребители получат доступ к эксплуатационным документам на официальном веб-сайте производителя и возможность загружать их в электронном виде в течение гарантийного срока.

Отметим, что к технически сложным бытовым относятся непродовольственные товары широкого потребления (приборы, машины, оборудование и другие), которые состоят из узлов, блоков, комплектующих изделий. В список входят телевизоры, видеокамеры, холодильники, стиральные машины, электрические плиты и т.п.

Вместе с этим власти отменили 9 бумажных форм, которые продавцы обязаны были заполнять при гарантийном обслуживании товара. Это должно уменьшить нагрузку на бизнез и избавить его от штрафов, накладываемых Госпродпотребслужбой, если такие документы вдруг не выдали покупателям. Правительство внедряет изменения, чтобы упростить ведения бизнеса, цифровизировать процессы и улучшить сервис, предоставляемый конечным потребителям.

Напомним, в начале февраля 2022 года стало известно, что в Украине впервые за 20 лет хотят поменять правила гарантийного ремонта. Диагностика товара, замена товара и гарантийный ремонт, как говорилось в постановлении Минэкономики, осуществляется бесплатно, а за каждый день задержки выполнения обслуживания продавец платит неустойку.

А в апреле этого же года СМИ писали о том, что в "Дії" пропали права и техпаспорта украинцев. В то время спецслужбы отключили реестры МВД из-за войны, поэтому украинские водители остались без цифровых документов на неопределенное время.