В Украине впервые за 20 лет хотят поменять правила гарантийного ремонта: детали документа

Диагностика товара, замена товара и гарантийный ремонт, как говорится в постановлении Минэкономики, осуществляется бесплатно, а за каждый день задержки выполнения обслуживания продавец платит неустойку.

Министерство экономики Украины разработало новый Порядок гарантийного ремонта или замены сложных бытовых товаров. Об этом говорится в проекте постановления, который был опубликован на сайте ведомства.

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В частности, Минэкономики предлагает изменить правила гарантийного ремонта, которые действуют в Украине с 2002 года.

В проекте постановления прописано, что гарантийное обслуживание подразумевает следующую процедуру: производитель (продавец, сервисный центр) в течение гарантийного срока обязан организовать по гарантии ремонт товара, который будет бесплатно выполнен для потребителя. При условии, что продавец при реализации товара обнаружил недостатки, которые невозможно сразу устранить, клиент может потребовать:

замены продукта на такой же товар или аналогичный, который имеется у продавца;

отправки товара на гарантийный бесплатный ремонт;

вернуть деньги за товар, а договор о покупке будет аннулирован.

Если диагностика не выявила недостатки товара или установлено, что дефект произошел не по вине продавца — покупатель получает соответствующий документ в письменной или электронной форме. Потребитель, если его не устраивает результаты исследования, имеет право потребовать проведения дополнительной экспертизы.

"Диагностика товара, гарантийный ремонт (обслуживание) и замена товара потребителю осуществляется бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта составляет 14 дней с даты обращения потребителя к продавцу (производителю, сервисному центру) или по договоренности сторон на другой срок. За каждый день задержки выполнения гарантийного ремонта свыше установленного срока потребителю выплачивается неустойка в размере 1% от стоимости товара", — говорится в проекте постановления.

В случае, если дефект произошел по вине покупателя — потребитель автоматически теряет право на гарантийный ремонт.

Как говорится на сайте Минэкономики, новый проект постановления признает недействительными следующие документы Кабинета министров:

Ранее сообщалось, что на ремонт Верховной Рады в 2022 году планируют потратить до 300 млн гривен. Наибольшая часть расходов придется на замену кресел, стульев и ковролина, а новая система голосования обойдется бюджету в 20 млн гривен.

В начале января появилась информация о проведении ремонта в Харьковском метро, в ходе которого чиновники планируют купить рельсы российского производства за 31 млн гривен.