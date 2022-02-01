До 300 млн гривен: Корниенко назвал сумму ремонта сессионного зала Рады (видео)

Дороже всего бюджету Украины обойдется замена кресел, стульев и ковролина, сказал первый вице-спикер парламента. На новую систему для голосования "Рада" хотят потратить не более 20 млн гривен.

Стоимость капитального ремонта сессионного зала Верховной Рады Украины и замены системы "Рада" колеблется от 100 до 300 млн гривен. Об этом сказал в комментарии PavlovskyNews первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

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Подрядчиков выберут на тендере, а ремонт смогут начать только летом. Еще ни один из возможных подрядчиков не гарантировал выполнение работ быстрее, чем за 40 дней, пояснил нардеп.

Основная часть расходов придется на замену кресел, стульев и ковролина. По словам Корниенко, новая система для голосования "Рада" будет стоить не дороже 20 млн гривен.

[ + – ] По мнению Корниенко, сессионній зал парламента стал "старым и убитым"

"Нет смысла в старый, "убитый" зал ставить новую технику, чтобы через некоторое время снова все переделывать. Будем стараться закупать мебель и ковролин у украинских производителей. Электронные компоненты могут закупаться за рубежом и будут лицензироваться", — заявил Корниенко.

Замену кресел обсуждают со специалистами-рестораторами, чтобы они не повредили "архитектурную ценность помещения Рады", подчеркнул он.

Окончательная стоимость ремонта Рады, по словам политика, зависит прежде всего от сроков и выбранной системы для голосования.

"Технари исследуют это. Один подход похож на комитетский. У тебя есть экран и ты на нем голосуешь на месте. Другой – как в Кабмине и Офисе президента. Это другая система, позволяющая дистанционно работать с документами и повесткой дня", – заявил первый вице-спикер.

Напомним, что в ноябре 2018 года завершился ремонт купола Верховной Рады за 7 млн гривен. Как писало ZN.UA, около 650 метров армированного стекла и 1,4 тыс. л герметиков пошло на верхнюю часть купола. На ремонт металлической части использовали около 2 тонн нержавеющей стали и 0,5 тонн краски.

Здание Верховной Рады спроектировал архитектор Владимир Заболотный, строить его начали в 1936 году, а завершили летом 1939-го.