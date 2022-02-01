До 300 млн гривень: Корнієнко назвав суму ремонту сесійної зали Ради (відео)

Найдорожче бюджету України коштуватиме заміна крісел, стільців та ковроліну, сказав перший віцеспікер парламенту. На нову систему для голосування "Рада" хочуть витратити не більше ніж 20 млн гривень.

Вартість капітального ремонту сесійної зали Верховної Ради України та заміни системи "Рада" коливається від 100 до 300 млн гривень. Про це сказав у коментарі PavlovskyNews перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

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Підрядників оберуть на тендері, а ремонт зможуть розпочати лише влітку. Ще жоден із можливих підрядників не гарантував виконання робіт швидше, ніж за 40 днів, пояснив нардеп.

Основна частина витрат припаде на заміну крісел, стільців та ковроліну. За словами Корнієнка, нова система для голосування "Рада" коштуватиме не дорожче за 20 млн гривень.

[ + – ] На думку Корнієнка, сесійна зала парламенту стала "старою і вбитою"

"Немає сенсу у стару, "убиту" залу ставити нову техніку, щоб через деякий час знову все переробляти. Намагатимемося закуповувати меблі та ковролін у українських виробників. Електронні компоненти можуть закуповуватися за кордоном і ліцензуватимуться", — заявив Корнієнко.

Заміну крісел обговорюють зі спеціалістами-реставраторами, щоб вони не зашкодили "архітектурній цінності приміщення Ради", наголосив він.

Остаточна вартість ремонту Ради, за словами політика, залежить насамперед від термінів та обраної системи для голосування.

"Технарі досліджують це. Один підхід схожий на комітетський. У тебе є екран і ти на ньому голосуєш на місці. Інший — як у Кабміні та Офісі президента. Це інша система, яка дозволяє дистанційно працювати з документами та порядком денним", — заявив перший віцеспікер.

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року завершився ремонт купола Верховної Ради за 7 млн гривень. Як писало DT.UA, близько 650 метрів армованого скла та 1,4 тис. л герметиків пішло на верхню частину купола. На ремонт металевої частини використали близько 2 тонн нержавіючої сталі та 0,5 тонн фарби.

Будівлю Верховної Ради спроектував архітектор Володимир Заболотний, будувати її розпочали у 1936 році, а завершили влітку 1939-го.