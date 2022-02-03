В Україні вперше за 20 років хочуть змінити правила гарантійного ремонту: деталі документа

Діагностика товару, заміна товару та гарантійний ремонт, як кажуть у постанові Мінекономіки, здійснюється безкоштовно, а за кожен день затримки виконання обслуговування продавець сплачує неустойку.

Міністерство економіки України розробило новий порядок гарантійного ремонту або заміни складних побутових товарів. Про це йдеться у проекті ухвали, який був опублікований на сайті відомства.

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Зокрема, Мінекономіки пропонує змінити правила гарантійного ремонту, що діють в Україні з 2002 року.

У проєкті постанови прописано, що гарантійне обслуговування означає наступну процедуру: виробник (продавець, сервісний центр) протягом гарантійного терміну зобов'язаний організувати за гарантією ремонт товару, який буде безкоштовно виконаний для споживача. За умови, що продавець при реалізації товару виявив недоліки, які неможливо відразу усунути, клієнт може вимагати:

заміни продукту на такий самий товар або аналогічний, який є у продавця;

відправлення товару на гарантійний безкоштовний ремонт;

повернути гроші за товар, а договір про покупку буде анульовано.

Якщо діагностика не виявила недоліки товару або встановлено, що дефект стався не з вини продавця, то покупець отримує відповідний документ у письмовій чи електронній формі. Споживач, якщо не влаштовує результати дослідження, має право вимагати проведення додаткової експертизи.

"Діагностика товару, гарантійний ремонт (обслуговування) та заміна товару споживачеві здійснюється безкоштовно. Термін виконання гарантійного ремонту складає 14 днів з дати звернення споживача до продавця (виробника, сервісного центру) або за домовленістю сторін на інший термін. За кожен день затримки виконання гарантійного ремонту понад встановлений термін споживачеві виплачується неустойка у розмірі 1% вартості товару", — йдеться у проєкті постанови.

Якщо дефект стався з вини покупця — споживач автоматично втрачає право на гарантійний ремонт.

Як зазначено на сайті Мінекономіки, новий проєкт ухвали визнає недійсними такі документи Кабінету міністрів:

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