Дорожчі за українські: у Харкові метрополітен хоче закупити російські рейки за 31 млн грн

Згідно з документами, ціна за тонну рейок складе майже 46,7 тисячі гривень. При цьому українські рейки з ідентичними характеристиками коштують по 39,3 тисячі гривень за тонну.

Комунальне підприємство "Харківський Метрополітен" 4 січня уклало договір на купівлю рейок Р-50 російського виробника АТ "Євраз Нижньотагільський металургійний комбінат". Як повідомляє Prozorro, сума договору, який було укладено з ТОВ "ТС Трейд Україна", становить 31,5 млн гривень.

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[ + – ] Скриншот із системи Prozorro

Відповідно до договору "ТС Трейд Україна", яка постачає продукцію російського виробника, зобов'язується протягом 2022-2023 поставити харківському підприємству 516 одиниць залізничних рейок типу Р-50 широкої колії, без отворів, завдовжки 25 метрів кожна. Так харківське метро зможе оновити 12,9 км підземної колії.

Проте, як стверджує "Харківський антикорупційний центр", ця сума договору є завищеною, оскільки 516 одиниць Р-50 — це 668,22 тонни рейок, відповідно вартість однієї тонни рейок Р-50 для харківського метрополітену становить 46,62 тис. гривень.

За даними центру, аналогічний договір на постачання залізничних рейок із ідентичною характеристикою було укладено КП "Київський метрополітен" із ТОВ "Сота Україна". Лише ціна за одну тонну складала 39,33 тис. гривень.

Також зазначається, що під час проведення тендеру єдиним конкурентом ТОВ "ТС Трейд Україна" на торгах було ТОВ "Партнер Трейдинг", яке також хотіло поставити рейки російського виробництва. Хоча на участь в аукціоні ще претендувало ТОВ "Метінвест-СМЦ". Але на етапі подання заявок організація висунула умову внести зміни до тендерної документації, яку замовник вирішив залишити без змін.

Також було відзначено, що ТОВ "ТС Трейд Україна" в грудні 2019 року забезпечило постачання харківському метрополітену рейок типу Р-50 за такою самою ціною — 46,66 тис. гривень за тонну, а київському метрополітену такі ж рейки фірма поставила по 33 тис. гривень за тонну

Раніше повідомлялося, що збитки КП "Харківський метрополітен" за перші шість місяців 2021 року становили 126,46 млн грн. Відповідно до фінансового звіту підприємства, протягом першого півріччя 2021 року було отримано 508,05 млн грн доходів, а витрати за цей період склали 634,51 млн грн.