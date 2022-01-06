Дороже, чем украинские: в Харькове метрополитен хочет закупить российские рельсы за 31 млн грн

Согласно документам, цена за тонну рельс составит почти 46,7 тысячи гривен. При этом украинские рельсы с идентичными характеристиками стоят по 39,3 тысячи грн за тонну.

Коммунальное предприятие "Харьковский Метрополитен" 4 января заключило договор на покупку рельсов Р-50 российского производителя АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат". Как сообщает Prozorro, сумма договора, которы был заключен с ООО "ТС Трейд Украина" составляет 31,5 млн гривен.

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[ + – ] Скриншот из системы Prozorro

Согласно договору "ТС Трейд Украина", которая поставляет продукцию российского производителя, обязуется в течение 2022-2023 поставить харьковскому предприятию 516 единиц железнодорожных рельс типа Р- 50 широкой колеи, без отверстий, длиной 25 метров каждая. Таким образом Харьковское метро сможет обновить 12,9 км подземной колеи.

Однако, как утверждает "Харьковского антикоррупционный центр", эта сумма договора является завышенной, поскольку 516 единиц Р-50 это 668,22 тонны рельс — соответственно стоимость одной тонны рельсов Р-50 для харьковского метрополитена составляет 46,62 тыс. гривен.

По данным центра, аналогичный договор на поставку железнодорожных рельс с идентичной характеристикой был заключен КП "Киевский метрополитен" с ООО "Сотая Украина". Только цена за одну тонну составляла 39,33 тыс. гривен.

Также отмечается, что во время проведения тендера единственным конкурентом ООО "ТС Трейд Украина" на торгах было ООО "Партнер Трейдинг", которое тоже хотело поставить рельсы российского производства. Хотя на участие в аукционе еще претендовало ООО "Метинвест-СМЦ". Но на этапе подачи заявок организация выдвинула условие внести изменения в тендерную документацию, которую заказчик в итоге решил оставить без изменений.

Также было отмечено, что ООО "ТС Трейд Украина" в декабре 2019 года обеспечила поставку харьковскому метрополитену рельс типа Р- 50 по такой же цене — 46,66 тыс. гривен за тонну, а киевскому метрополитену такие же рельсы фирма поставила по 33 тыс. гривен за тонну.

Ранее сообщалось, что убытки КП "Харьковский метрополитен" за первые шесть месяцев 2021 года составили 126,46 млн грн. Согласно финансовому отчету предприятия, в течение первого полугодия 2021 года было получено 508,05 млн грн доходов, а расходы за этот период составили 634,51 млн грн.