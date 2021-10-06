Убытки метро Харькова за первое полугодие 2021 года превысили 126 млн грн (фото)
Прошлый финансовый год предприятие закончило с убытками в почти 290 млн грн.
Убытки КП "Харьковский метрополитен" за первые шесть месяцев 2021 года составили 126,46 млн грн. Об этом говорится в финансовом отчете предприятия на "Веб-портале открытых данных Харькова", ссылку на который Фокус получил в ответ на соответствующий запрос.
Так, согласно финансовому отчету, КП "Харьковский метрополитен" в течение первого полугодия 2021 года получило 508,05 млн грн доходов. Расходы же предприятия за этот период составили 634,51 млн грн.
Из отчета также следует, что за 2020 год доходы КП "Харьковский метрополитен" составили более 1,02 млрд грн. Расходов у него было более 1,31 млрд грн. Убыток "Харьковского метрополитена" за 2020 год достиг почти 290 млн грн.
Отметим, ранее в ответ на запрос Фокуса в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что их убыток за первое полугодие 2021 года превысил 1,18 млрд грн. 2020 финансовый год столичное метро закончило примерно с такой же суммой "минуса".
Убытки КП "Скоростной трамвай", отвечающего за курсирование метротрама (гибрида метро и трамвая) в Кривом Роге, за первое полугодие 2021 года превысили 2,6 млн грн. 2020 год предприятие закончило с "минусом" в 33,1 млн грн.
В КП "Днепровский метрополитен" на запрос Фокуса рассказали, что их убытки за 2020 год превысили 12,7 млн грн. Сумму, с которой метро закончило первое полугодие 2021 года, в предприятии называть не стали, сославшись на "непубличность информации".