Убытки метрополитена в Днепре за прошлый год превысили 12,7 млн грн (фото)

Перевозки пассажиров принесли лишь 8% от общей суммы годового дохода. С каких еще источников поступают деньги в КП сообщать не стали, сославшись на "непубличность информации".

Убытки коммунального предприятия (КП) "Днепровский метрополитен" за 2020 год превысили 12,7 млн грн (12 747 000 грн). Об этом стало известно из ответа предприятия на запрос журналиста Фокуса с подписью его директора.

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Так, сумма доходов "Днепровского метрополитена" за 2020 год составила чуть более 187 млн грн, из которых от перевозок пассажиров предприятие получило немногим больше 15,3 млн грн (около 8% от общей суммы), а от "других операционных доходов" — свыше 171,7 млн грн.

Потратили же на деятельность "Днепровского метрополитена" в 2020 году почти 200 млн грн. Впрочем, уточнять на какие именно сферы пошли эти деньги (как и конкретизировать источники доходов) в предприятии не стали, заявив, что "эта информация не отображена или задокументирована любыми средствами на любых носителях, то есть не является публичной".

В запросе Фокус поинтересовался и касательно сумм доходов с расходами "Днепровского метрополитена" за 2021 год, однако в КП отказались сообщать эту информацию, заявив, что "отчетный период пока не завершен" и что эта информация также "не отвечает критериям публичности".

[ + – ] Ответ КП "Днепровский метрополитен" на запрос Фокуса

Справка: Днепровский метрополитен был открыт в 1995 году. На текущий момент в нем есть шесть станций, однако по состоянию на 2021 год в эксплуатации находятся лишь четыре из них. С 2016 года в Днепре ведутся работы по строительству еще трех станций метро.

[ + – ] Метро в Днепре Фото: vgorode.ua

Отметим, ранее в криворожском КП "Скоростной трамвай", которое обеспечивает функционирование городского метротрама (гибрида метро и трамвая), в ответ на запрос Фокуса сообщили, что их убытки за первое полугодие 2021 года превысили 2,6 млн грн.

До этого в КП "Киевский метрополитен" рассказали Фокусу, что они закончили первую половину 2021 года с убытками более 1,18 млрд грн. Примечательно, что оба предприятия в ответ на наши запросы детально расписали откуда конкретно им прислали деньги и на что их потратили.