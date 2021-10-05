Збитки метрополітену в Дніпрі за минулий рік перевищили 12,7 млн грн (фото)

Перевезення пасажирів принесли лише 8% від загальної суми річного доходу. З яких ще джерел надходять гроші, у КП повідомляти не стали, пославшись на "непублічність інформації".

Збитки комунального підприємства (КП) "Дніпровський метрополітен" за 2020 рік перевищили 12,7 млн грн (12 747 000 грн). Про це стало відомо з відповіді підприємства на запит журналіста Фокуса з підписом його директора.

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Так, сума доходів "Дніпровського метрополітену" за 2020 рік склала трохи більше 187 млн грн, із яких від перевезень пасажирів підприємство отримало трохи більше 15,3 млн грн (близько 8% від загальної суми), а від "інших операційних доходів" — понад 171,7 млн грн.

Витратили ж на діяльність "Дніпровського метрополітену" у 2020 році майже 200 млн грн. Утім, уточнювати, на які саме сфери пішли ці гроші (як і конкретизувати джерела доходів), у підприємстві не стали, заявивши, що "ця інформація не відображена або задокументована будь-якими засобами на будь-яких носіях, тобто не є публічною".

У запиті Фокус поцікавився й щодо сум доходів із витратами "Дніпровського метрополітену" за 2021 рік, однак у КП відмовилися повідомляти цю інформацію, заявивши, що "звітний період поки не завершений" і що ця інформація також "не відповідає критеріям публічності".

[ + – ] Відповідь КП "Дніпровський метрополітен" на запит Фокуса

Довідка: Дніпровський метрополітен був відкритий у 1995 році. Наразі в ньому є шість станцій, проте станом на 2021 рік в експлуатації перебувають лише чотири з них. Із 2016 року в Дніпрі ведуться роботи з будівництва ще трьох станцій метро.

[ + – ] Метро в Дніпрі Фото: vgorode.ua

Відзначимо, раніше в криворізькому КП "Швидкісний трамвай", яке забезпечує функціонування міського метротраму (гібрида метро та трамвая), у відповідь на запит Фокуса повідомили, що їхні збитки за перше пів річчя 2021 року перевищили 2,6 млн грн.

До цього в КП "Київський метрополітен" розповіли Фокусу, що вони закінчили першу половину 2021 року зі збитками понад 1,18 млрд грн. Примітно, що обидва підприємства у відповідь на наші запити детально розписали, звідки конкретно їм прислали гроші та на що їх витратили.