Збитки метротрама в Кривому Розі за перше півріччя 2021 року перевищили 2,6 млн грн (фото)
Пасажирські перевезення склали лише близько 4% доходу "полегшеного метро". Приблизно 95% коштів КП "Швидкісний трамвай" отримало з міського бюджету.
Збитки криворізького комунального підприємства "Швидкісний трамвай", яке забезпечує діяльність міського метротраму або "полегшеного метро", за перше півріччя 2021 року перевищили 2,6 млн грн. Про це стало відомо з відповіді директора КП на запит Фокуса.
Так, протягом перших шести місяців 2021 року підприємство "Швидкісний трамвай" отримало більше 220,5 млн грн доходів, із яких:
- фінансування з міського бюджету — майже 208,8 млн грн (близько 95% від загальної суми надходжень);
- від перевезень пасажирів — понад 9,6 млн грн (близько 4%);
- інше — більше 2,1 млн грн (1%).
Витрати КП за перше півріччя 2021 склали майже 218 млн грн.
За весь же 2020 рік доходи підприємства "Швидкісний трамвай" склали понад 363,4 млн грн. Із них:
- фінансування з міського бюджету — близько 339,8 млн грн (94% від загальної суми надходжень);
- від перевезень пасажирів — майже 20,2 млн грн (5%);
- інше — майже 3,4 млн грн (1%).
Витрати ж підприємства в минулому році склали майже 363,2 млн грн. Відповідно, збиток "швидкісного трамвая" в Кривому Розі за підсумками 2020 року склав майже 33,2 млн грн.
Примітно, що з 1 травня 2021 року проїзд у громадському транспорті Кривого Рогу став безкоштовним. Користуватися 100% знижкою можуть всі, хто оформив "Карту криворіжця".
Довідка. Швидкісний трамвай у Кривому Розі — система, побудована за стандартами метрополітену, але в якості рухомого складу використовує трамвайні вагони. Відкрили її в 1986 році. На поточний момент метротрам налічує 11 станцій і 2 лінії (4 маршрути). Довжина мережі — 18 кілометрів.
Нагадаємо, раніше Фокус дізнався, що збитки КП "Київський метрополітен" за перше півріччя 2021 року склали понад 1,18 млрд грн. Утім, перевезення пасажирів принесли столичній підземці більше коштів, ніж на неї витратили з бюджету.