Збитки метротрама в Кривому Розі за перше півріччя 2021 року перевищили 2,6 млн грн (фото)

Пасажирські перевезення склали лише близько 4% доходу "полегшеного метро". Приблизно 95% коштів КП "Швидкісний трамвай" отримало з міського бюджету.

Збитки криворізького комунального підприємства "Швидкісний трамвай", яке забезпечує діяльність міського метротраму або "полегшеного метро", за перше півріччя 2021 року перевищили 2,6 млн грн. Про це стало відомо з відповіді директора КП на запит Фокуса.

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Так, протягом перших шести місяців 2021 року підприємство "Швидкісний трамвай" отримало більше 220,5 млн грн доходів, із яких:

фінансування з міського бюджету — майже 208,8 млн грн (близько 95% від загальної суми надходжень);

від перевезень пасажирів — понад 9,6 млн грн (близько 4%);

інше — більше 2,1 млн грн (1%).

Витрати КП за перше півріччя 2021 склали майже 218 млн грн.

[ + – ] Криворізький метротрам Фото: find-way.com.ua

За весь же 2020 рік доходи підприємства "Швидкісний трамвай" склали понад 363,4 млн грн. Із них:

фінансування з міського бюджету — близько 339,8 млн грн (94% від загальної суми надходжень);

від перевезень пасажирів — майже 20,2 млн грн (5%);

інше — майже 3,4 млн грн (1%).

Витрати ж підприємства в минулому році склали майже 363,2 млн грн. Відповідно, збиток "швидкісного трамвая" в Кривому Розі за підсумками 2020 року склав майже 33,2 млн грн.

[ + – ] Відповідь КП "Швидкісний трамвай" у Кривому Розі

[ + – ] Доходи та витрати КП "Швидкісний трамвай" у Кривому Розі

Примітно, що з 1 травня 2021 року проїзд у громадському транспорті Кривого Рогу став безкоштовним. Користуватися 100% знижкою можуть всі, хто оформив "Карту криворіжця".

Довідка. Швидкісний трамвай у Кривому Розі — система, побудована за стандартами метрополітену, але в якості рухомого складу використовує трамвайні вагони. Відкрили її в 1986 році. На поточний момент метротрам налічує 11 станцій і 2 лінії (4 маршрути). Довжина мережі — 18 кілометрів.

[ + – ] Криворізький метротрам

[ + – ] Криворізький метротрам

Нагадаємо, раніше Фокус дізнався, що збитки КП "Київський метрополітен" за перше півріччя 2021 року склали понад 1,18 млрд грн. Утім, перевезення пасажирів принесли столичній підземці більше коштів, ніж на неї витратили з бюджету.