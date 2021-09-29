Убытки метротрама в Кривом Роге за первое полугодие 2021 года превысили 2,6 млн грн (фото)

Пассажирские перевозки составили лишь около 4% дохода "облегченного метро". Примерно 95% средств КП "Скоростной трамвай" получило из городского бюджета.

Убытки криворожского коммунального предприятия "Скоростной трамвай", которое обеспечивает деятельность городского метротрама или "облегченного метро", за первое полугодие 2021 года превысили 2,6 млн грн. Об этом стало известно из ответа директора КП на запрос Фокуса.

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Так, в течение первых шести месяцев 2021 года предприятие "Скоростной трамвай" получило более 220,5 млн грн доходов, из которых:

финансирование из городского бюджета — почти 208,8 млн грн (около 95% от общей суммы поступлений);

от перевозок пассажиров — более 9,6 млн грн (около 4%);

другое — более 2,1 млн грн (1%).

Расходы КП за первое полугодие 2021 составили почти 218 млн грн.

[ + – ] Криворожский метротрам Фото: find-way.com.ua

За весь 2020 же год доходы предприятия "Скоростной трамвай" составили более 363,4 млн грн. Из них:

финансирование из городского бюджета — около 339,8 млн грн (94% от общей суммы поступлений);

от перевозок пассажиров — почти 20,2 млн грн (5%);

другое — почти 3,4 млн грн (1%).

Траты же предприятия в прошлом году составили почти 363,2 млн грн. Соответственно, убыток "Скоростного трамвая" в Кривом Роге по итогам 2020 года составил почти 33,2 млн грн.

[ + – ] Ответ КП "Скоростной трамвай" в Кривом Роге

[ + – ] Доходы и расходы КП "Скоростной трамвай" в Кривом Роге

Примечательно, что с 1 мая 2021 года проезд в общественном транспорте Кривого Рога стал бесплатным. Пользоваться 100% скидкой могут все, кто оформил "Карту криворожанина".

Справка. Скоростной трамвай в Кривом Роге — система, построенная по стандартам метрополитена, но в качестве подвижного состава использующая трамвайные вагоны. Открыли ее в 1986 году. На текущий момент метротрам насчитывает 11 станций и 2 линии (4 маршрута). Длина сети — 18 километров.

[ + – ] Криворожский метротрам

[ + – ] Криворожский метротрам

Напомним, ранее Фокус узнал, что убытки КП "Киевский метрополитен" за первое полугодие 2021 года составили более 1,18 млрд грн. Впрочем, перевозки пассажиров принесли столичной подземке больше средств, чем на нее потратили из бюджета.