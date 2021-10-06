RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Збитки метро Харкова за перше півріччя 2021 року перевищили 126 млн грн (фото)

1772
станція Ботанічний сад, харківська підземка, харківське метро, метро ботсад, метро всередині
Фото: KHARKIV Today | Харківське метро, станція "Ботанічний сад"

Минулий фінансовий рік підприємство закінчило зі збитками майже 290 млн грн.

Збитки КП "Харківський метрополітен" за перші шість місяців 2021 року склали 126,46 млн грн. Про це йдеться у фінансовому звіті підприємства на "Веб-порталі відкритих даних Харкова", посилання на який Фокус отримав у відповідь на відповідний запит.

Збитки Харківського Метрополітену, збитки Харківського метро, метро харкова, метро у харкові
Відповідь КП "Харківський метрополітен" на запит Фокуса

Так, згідно з фінансовим звітом, КП "Харківський метрополітен" протягом першого півріччя 2021 року отримало 508,05 млн грн доходів. Витрати ж підприємства за цей період склали 634,51 млн грн.

Зі звіту також випливає, що за 2020 рік доходи КП "Харківський метрополітен" склали понад 1,02 млрд грн. Витрат у нього було більш 1,31 млрд грн. Збиток "Харківського метрополітену" за 2020 рік досяг майже 290 млн грн.

вагон метро, порожній вагон, вагон метрополітену, вагон без людей
Порожній вагон у метро Харкова
Фото: Фокус
станція Тракторний завод, харківська підземка, харківське метро, метро хтз, метро всередині
Харківське метро, станція "Тракторний завод"
Фото: Фокус

Зазначимо, раніше у відповідь на запит Фокуса в КП "Київський метрополітен" повідомили, що їх збиток за перше півріччя 2021 року перевищив 1,18 млрд грн. 2020 фінансовий рік столичне метро закінчило приблизно з такою ж сумою "мінусу".

Збитки КП "Швидкісний трамвай", що відповідає за курсування метротрама (гібрида метро і трамваю) в Кривому Розі, за перше півріччя 2021 року перевищили 2,6 млн грн. 2020 рік підприємство закінчило з "мінусом" 33,1 млн грн.

У КП "Дніпровський метрополітен" на запит Фокуса розповіли, що їхні збитки за 2020 рік перевищили 12,7 млн грн. Суму, з якою метро закінчило перше півріччя 2021 року в підприємстві називати не стали, пославшись на "непублічність інформації".