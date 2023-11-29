Попадает каждый третий: командир ВСУ назвал, как много дронов нужно одной бригаде (видео)

Только за одну операцию боевое подразделение украинской армии может потратить до 15 ударных беспилотников.

Зимой Вооруженным силам Украины понадобится огромное количество дронов типа FPV, поскольку одна бригада тратит в среднем тысячу таких аппаратов в месяц. Ситуацию на фронте журналистам телеканала "Еспресо" прокомментировал командир подразделения аэроразведки Terra 3-й штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдула", который сейчас воюет под Бахмутом.

Тысяча дронов — это нормальное количество для бригады в месяц, если не считать резерв первой очереди и стратегические запасы. Если же подразделение получает вдоволь оружия, то всего за один день или за одну операцию воины могут атаковать оккупантов 15-ю FPV-камикадзе.

"Это такой неплохой показатель", — подчеркнул украинский командир.

По словам военного, из этой тысячи дронов долетают до целей и уничтожают их только треть, то есть примерно 300 единиц. Такую же эффективность демонстрируют барражирующие боеприпасы "Ланцет", которыми хвалятся россияне. Некоторые украинские дроны не достигают целей из-за действия средств радиоэлектронной борьбы, другие — из-за плохой погоды или других факторов.

Николай Волохов подчеркнул: большую часть FPV-дронов его бригада сейчас закупают самостоятельно, и лишь небольшую долю поставляет государство. Оне надеется, что в следующем году ситуация изменится, ведь власти пытаются развивать производственные мощности, помогая предприятиям финансово или заказывая у них беспилотники. Вполне возможно, что на 2024 год удастся законтрактовать достаточно FPV-дронов.

Погода — это очень важное условие для применения летательных аппаратов. Николай Волохов отметил, что близится первая зима, когда ВСУ будут применять FPV-дроны, большие ночные коптеры и еще много других типов БПЛА. Военные уже заметили первые проблемы, поскольку на прошлой неделе было очень сложно управлять FPV-аппаратами из-за сильного ветра, но не собираются останавливаться.

"Мы понемногу адаптируемся. Кое-что надо будет поменять, перенастроить, но как-то это будет работать", — заверил военный.

Ранее полковник Петр Черник рассказал, что сейчас ВСУ сохраняет паритет с Россией по количеству дронов. В то же время, украинские военные значительно опережают оккупантов по униточжению боевой техники, в частности артиллерии.