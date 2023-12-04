Красят Shahed "из баллончика": Игнат рассказал об особенностях новой тактики атак ВС РФ

По словам спикера Воздушных сил, пока что рано предполагать, что "черных" дронов-камикадзе может быть много. Вероятнее всего это был эксперимент со стороны противника.

Российские оккупанты начали красить дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed в другой цвет. Делают они это при помощи баллончика. Об этом рассказал спикер Воздушных сил в интервью "РБК-Украина", которое было опубликовано 4 декабря.

По его словам, теперь некоторые беспилотники имеют черный цвет и впервые такая тактика была зафиксирована во время атаки в ночь на 25 ноября, когда впервые за длительное время был атакован Киев.

"Мы видели фото одного "Шахеда" черного цвета. Я его лично видел, как и вы, в интернете. Мы заключили, что он был окрашен, или дополнительно использовался еще композитный материал, такой как карбон, что тоже может быть черного цвета", — заявил Юрий Игнат.

В то же время, продолжает спикер Воздушных сил, нельзя утверждать, что таких ударных дронов есть много. По некоторым данным, во время той атаки черный Shahed был один, который, возможно, противник выпустил экспериментально, чтобы посмотреть, как будет реагировать украинская противовоздушная оборона.

"Но он тоже был уничтожен, как и улетевшие в последующие дни — уже видно, что оккупанты начали их красить "из баллончика", — продолжает Юрий Игнат.

Отдельно представитель Воздушных сил высказался по поводу того, как сложно перехватывать эти объекты в небе. Он отметил, что для истребителей эта цель очень сложная, ведь летит низко и медленно. Они созданы для того, чтобы преодолевать ПВО.

"Они летят на скорости 100-200 километров в час по маршруту, заданному ему операторами. Каждый раз они эти маршруты меняют. Для истребителей их сложнее сбивать. Но что касается других средств — нельзя сказать, что их сложнее поразить, чем крылатые ракеты. Обе цели сложны. Обе цели созданы для того, чтобы преодолевать систему ПВО. Все зависит либо от обстоятельств, либо от условий местности", — говорит Юрий Игнат.

К слову, радиолокационные системы видят БПЛА без проблем, точно так же, как и крылатые ракеты. С помощью этого и других закрытых источников информации население начинают оповещать о вероятной опасности.

Много информации и деталей не предоставляются из-за того, что противник может использовать это в своих целях.

Напомним, 4 декабря сообщались подробности ночного массированного обстрела Украины. ВС РФ атаковали в несколько волн ударными дронами-камикадзе и ракетами. Воздушную тревогу в Украине из-за угрозы массированного обстрела объявили еще в 20:42. Этой ночью иранские БПЛА добрались даже до Львовской и Ивано-Франковской областей.