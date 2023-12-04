РФ еще не атаковала Украину термобарическими Shahed, но изменения есть — Defense Express

По словам саперов, с которым пообщались журналисты медиа, речь может идти о применении оккупантами новой осколочно-фугасной боевой части в дроне "Герань-К".

Информация о том, что россияне модернизировали дроны-камикадзе Shahed-136, установив на них термобарическую боевую часть, не подтвердилась. Об этом сообщило медиа Defense Express в понедельник, 4 декабря.

Журналисты пообщался с саперами, которые исследуют и ликвидируют боевые части российского дальнобойного вооружения и, по их словам, за последнее время среди ликвидированные беспилотных летательных аппаратов этого типа не был обнаружен ни один дрон, оснащенный термобарической боевой частью.

Однако как отмечает медиа, ВС РФ действительно начали использовать в дронах "Герань-К" (российское название Shahed) новую осколочно-фугасную боевую часть. Она весит около 40 кг, имеет диаметр 31 см и содержит осколочные элементы из вольфрама. Вероятно, россияне взяли боеголовку из уже существующей ракеты и переставили на Shahed-136 собственного изготовления, так как она соответствует по массе и габаритам. "Герань-К" также отличается от иранской версии технологией производства и другими деталями.

Осколочно-фугасная боевая часть самолето-снаряда типа Shahed-136 с маркировкой "Герань-К" Фото: Defense Express

Аналитики обратили внимание, что в России существуют три версии Shahed-136, каждая с различными боевыми частями. Оригинальная версия из Ирана имеет оригинальную боевую часть весом 48,5 кг, маркировку "Герань-М". Дополнительные версии отличаются установкой российской системы навигации и деталями производства. Развитие Shahed-136 в России продолжается, и появление новых боевых частей на этих самолетах-снарядах является вероятным.

Напомним, несколько ранее эксперт в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флэш" Бескрестнов написал о том, что ВС РФ начали использовать в "шахедах" новую боевую часть. Предполагается, что она может поразить большую территорию подстанции или склада.

Также отметим, что 4 декабря спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал об особенностях новой тактики атак ВС РФ. По его словам, пока что рано предполагать, что "черных" дронов-камикадзе может быть много. Вероятнее всего это был эксперимент со стороны противника.