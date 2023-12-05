Терминалы не нужны: смартфоны научили подключаться к Starlink напрямую, но есть нюанс

В Украине работают более 100 тысяч терминалов Starlink, прежде всего, ими пользуются ВСУ. Но скоро подключаться к спутниковой связи станет намного проще

В США скоро начнут тестировать спутниковую сотовую связь от Starlink, и смартфоны будут подключены к спутникам напрямую. Подробности передает сайт PCmag.

Оператор T-Mobile с разрешения Федеральной комиссии по связи США (FCC) протестирует работу Starlink, при чем роль базовых станций выполнят смартфоны. В SpaceX и в T-Mobile уверены, что мобильная связь выйдет на новый уровень.

Однако не все так просто. FCC хоть и разрешила начать тестировать сотовую связь от Starlink, но с некоторыми ограничениями. Так, Комиссия позволила SpaceX и компании-партнеру задействовать модифицированные спутники второго поколения. Тесты пройдут в ограниченном режиме на частотах 1910-1915 МГц и 1990-1995 МГц в течение 10 дней. В ходе данного эксперимента, инженеры должны будут проверить качество работы спутниковых антенн, качество работы всей системы до ее полного развертывания.

Также SpaceX должна будет предупредить других операторов связи о начале тестирования и убедиться в том, что не создает радиопомехи, которые могут испортить качество обслуживания абонентов других сетей. Если помехи будут выявлены, то компания Илона Маска обязуется прекратить испытания.

FCC пока воздерживается от полного одобрения касательно запуска спутниковой сотовой связи, так как форма Schedule S, предоставленная топ-менеджерами Starlink, не содержит детальных технических и эксплуатационных характеристик спутников. В ответ на это SpaceX запросила освобождение от некоторых требований формы Schedule C, ссылаясь на то, что они не позволяют точно описать некоторые аспекты спутниковой технологии.

Как писали в сентябре, на тот момент в Украине были активны 140-150 тысяч терминалов Starlink. Большинство из них, около 100 тысяч, были приобретены волонтерами, активистами и меценатами, чтобы обеспечить ВСУ надежной и бесперебойной связью. Все эти люди покрывают расходы самостоятельно, что в пересчете на доллары США составляет около 10 млн. Примечательно, что у Starlink нет альтернативы, даже в лице OneWeb, который имеет очень ограниченные емкости в сети. Возможно, в скором времени ситуация изменится и подключиться к спутниковому интернету от SpaceX будет куда проще, ведь дополнительное оборудование не понадобится, так как базовой станцией послужит ваш смартфон.

Ранее мы сообщали, что по мнению некоторых исследователей люди могут пострадать от обломков спутников Starlink, если вышедшие из строя устройства начнут падать на Землю.