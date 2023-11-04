"Проваливали бы линию обороны": без WhatsApp и Starlink битва за Киев была бы другой, — полковник ГУР

По словам полковника ГУР МО с позывным Философ, без координации усилий с помощью мессенджера и спутникового интернета Илона Маска, танки ВСУ не выходили бы вовремя на огневые позиции в первые дни войны.

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ГУР заранее было известно о том, что российские оккупационные войска 24 февраля 2022 года будут атаковать на Киевском направлении. Об этом в интервью Liga.net рассказал полковник ГУР МО с позывным "Философ", чья группа помогала Нацгвардии удержать оборону аэропорта в Гостомеле.

По его словам, россияне начали переходить границу в полночь. Военные из 80-й бригады, которые устанавливали минные заграждения, минировали мосты и подходы к ним, рассказали, что на одном из направлений даже не успевали выкопать мины, а просто положили на дорогу — и, едва успели рассредоточиться, как услышали три последовательных взрыва.

"Десантная операция россиян в Гостомеле началась около 10-11 дня. Но в хронологии я не очень силен – тогда время измерялось на уровне "восход и закат". Мы прибыли в аэропорт раньше. В 4 утра начали собираться", — вспомнил он.

В аэропорт нужно было завести колонну спецназовцев. Движение началось примерно с 6 утра от киевской площади Тараса Шевченко, но из-за пробок добраться удалось только к 10-и.

Полковник ГУР МО

"На Volkswagen Jetta, плывущем по обочине пузом, я ехал впереди, разгонял всех. За мной бронированная колонна спецназовцев: Hammer, "казаки", — отметил военнослужащий.

Приехавшие подразделения должны были группами усилить каждый пост. Из вооружений было: обычное стрелковое, несколько советских ПЗРК и несколько единиц крупнокалиберного оружия на БТР и "казаках".

50 вертолетов КА-52

"Активные боевые действия для меня начались с ударов авиации по аэропорту Гостомель. Затем туда зашли с полсотни российских вертолетов КА-52", — вспомнил военнослужащий, добавив, что средств для уничтожения не хватало.

Российские десантники на вертолетах начали снижаться, и их попросту обстреливали, чтобы помешать высадке, а высадившихся ― уничтожали. Таким образом были уничтожены два вертолета.

Но к шести вечера первым группам россиян удалось приземлиться, начался захват зданий.

"Нацгвардия отошла. "Шаманбат" остался вместе с какой-то грузинской группой, которая принадлежала ГУР, но я ее впервые видел", — отметил Философ.

Подбитый российский вертолет К-52 Аллигатор

По его словам, трудно было поверить, что удастся выстоять, поскольку после ухода первых групп Нацгвардии из аэропорта все защитники постепенно ушли за его территорию.

Российская авиация уничтожила штаб с помощью кассетных боеприпасов.

К вечеру 24-го основная инфраструктура уже контролировалась противником. Но из-за подорванных взлетных полос ВС РФ не могли приземлить большие самолеты: им требовалась вся взлетная полоса.

Вокруг аэропорта разворачивались бои. В подобных условиях противник мог рассчитывать только на подход наземного элемента.

Философ из ГУР

Если бы крупным транспортным самолетам удалось высадиться в Гостомеле, общая картина битвы за Киев выглядела бы совершенно иначе. Разрушение дамбы и затопленное русло реки Ирпень также усложнило перемещение крупных подразделений.

Битва за Гостомель: подбитая российская БМД

Романовский и Горенский мосты

"В этом направлении ключевыми были Романовский и Горенский мосты. Если бы россияне взяли их под контроль, бои на улицах Киева шли бы так же, как в Харькове", — объяснил он, добавив, что жители Киева только слышали, как вокруг все гремит: Буча, Ирпень, Гостомель — все дальше до села Лютеж было разрушено.

Но российский десант, чьей задачей было взять под контроль мосты, не высадился. 72-я бригада успела выйти на свои позиции — и линия обороны проходила по реке Ирпень.

Философ из ГУР МО

После боев в Ирпене и Буче бойцы поняли, что в Гостомеле можно было бы еще год держать оборону, но это рассуждения в ретроспективе, отметил Философ, признавшись, что психологически чувствовал себя крайне сложно.

"Мы расстреляли один личный состав, "вертушка" ушла — пришел второй личный состав. Вокруг все горит, бегают гражданские. Кто-то попал под огонь авиации, уже есть погибшие гражданские", — напомнил он и уточнил, что ключевое — это то, что удалось отразить попытку противника высадиться в Гостомеле.

Фактор WhatsApp и Starlink

После Гостомельского аэропорта уже выбирали выгодные рубежи для обороны.

"Доехали до перекрестка на Пущу-Водицу. Начала выстраиваться линия обороны по окружной дороге", — пояснил он.

Управлять и координировать действия подразделений удавалось посредством двух инструментов: WhatsApp и Starlink.

"Без них не было бы координации действий, танки бы не выходили вовремя на огневые позиции и противник проваливал бы линию обороны до бесконечности", — разъяснил Философ.

Затем уже подразделения начали выдвигаться в сторону Мощуна и выяснить, какими обходными путями может пойти противник.

Напомним, что военнослужащий 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк заявил, что Украине дают оружия ровно столько, чтобы не проиграли, а война будет затяжной.

Также сообщалось, что 4 ноября Зеленский прокомментировал статью Залужного для The Economist, объяснив, что "Украина была и в более сложных ситуациях".