"Провалювали б лінію оборони": без WhatsApp і Starlink битва за Київ була б іншою, — полковник ГУР

За словами полковника ГУР МО з позивним Філософ, без координації зусиль за допомогою месенджера і супутникового інтернету Ілона Маска, танки ЗСУ не виходили б вчасно на вогневі позиції в перші дні війни.

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ГУР заздалегідь було відомо про те, що російські окупаційні війська 24 лютого 2022 року атакуватимуть на Київському напрямку. Про це в інтерв'ю Liga.net розповів полковник ГУР МО з позивним "Філософ", чия група допомагала Нацгвардії утримати оборону аеропорту в Гостомелі.

За його словами, росіяни почали переходити кордон опівночі. Військові з 80-ї бригади, які встановлювали мінні загородження, мінували мости та підходи до них, розповіли, що на одному з напрямків навіть не встигали викопати міни, а просто поклали на дорогу — і ледь встигли розосередитися, як почули три послідовні вибухи.

"Десантна операція росіян у Гостомелі почалася близько 10-11 дня. Але в хронології я не дуже сильний — тоді час вимірювався на рівні "схід і захід". Ми прибули в аеропорт раніше. О четвертій ранку почали збиратися", — згадав він.

В аеропорт потрібно було завести колону спецпризначенців. Рух почався приблизно з 6-ї ранку від київської площі Тараса Шевченка, але через затори дістатися вдалося тільки о 10-й.

Полковник ГУР МО

"На Volkswagen Jetta, що пузом пливла по узбіччю, я їхав попереду, розганяв усіх. За мною броньована колона спецпризначенців: Hammer, "казаки", — зазначив військовослужбовець.

Підрозділи, що приїхали, мали групами посилити кожен пост. З озброєнь було: звичайна стрілецька, кілька радянських ПЗРК і кілька одиниць великокаліберної зброї на БТР і "козаках".

50 вертольотів КА-52

"Активні бойові дії для мене почалися з ударів авіації по аеропорту Гостомель. Потім туди зайшли з півсотні російських вертольотів КА-52", — пригадав військовослужбовець, додавши, що засобів для знищення не вистачало.

Російські десантники на вертольотах почали знижуватися, і їх просто обстрілювали, щоб перешкодити висадці, а тих, хто висадився, — знищували. Таким чином було знищено два вертольоти.

Але до шостої вечора першим групам росіян вдалося приземлитися, почалося захоплення будівель.

"Нацгвардія відійшла. "Шаманбат" залишився разом із якоюсь грузинською групою, яка належала ГУР, але я її вперше бачив", — зазначив Філософ.

Підбитий російський вертоліт К-52 Алігатор

За його словами, важко було повірити, що вдасться вистояти, оскільки після відходу перших груп Нацгвардії з аеропорту всі захисники поступово пішли за його територію.

Російська авіація знищила штаб за допомогою касетних боєприпасів.

До вечора 24-го основна інфраструктура вже контролювалася противником. Але через підірвані злітні смуги ЗС РФ не могли приземлити великі літаки: їм була потрібна вся злітна смуга.

Навколо аеропорту розгорталися бої. У таких умовах противник міг розраховувати тільки на підхід наземного елемента.

Філософ із ГУР

Якби великим транспортним літакам вдалося висадитися в Гостомелі, загальна картина битви за Київ мала б зовсім інший вигляд. Руйнування дамби та затоплене річище річки Ірпінь також ускладнило переміщення великих підрозділів.

Битва за Гостомель: підбита російська БМД

Романівський і Горенський мости

"У цьому напрямку ключовими були Романівський і Горенський мости. Якби росіяни взяли їх під контроль, бої на вулицях Києва точилися б так само як у Харкові", — пояснив він, додавши, що мешканці Києва тільки чули, як довкола все гримить: Буча, Ірпінь, Гостомель — усе далі до села Лютіж було зруйновано.

Але російський десант, чиїм завданням було взяти під контроль мости, не висадився. 72-га бригада встигла вийти на свої позиції — і лінія оборони проходила річкою Ірпінь.

Філософ із ГУР МО

Після боїв в Ірпені та Бучі бійці зрозуміли, що в Гостомелі можна було б ще рік тримати оборону, але це міркування в ретроспективі, зазначив Філософ, зізнавшись, що психологічно почувався вкрай складно.

"Ми розстріляли один особовий склад, "вертушка" пішла — прийшов другий особовий склад. Навколо все горить, бігають цивільні. Хтось потрапив під вогонь авіації, вже є загиблі цивільні", — нагадав він і уточнив, що ключове — це те, що вдалося відбити спробу противника висадитися в Гостомелі.

Фактор WhatsApp і Starlink

Після Гостомельського аеропорту вже вибирали вигідні рубежі для оборони.

"Доїхали до перехрестя на Пущу-Водицю. Почала вибудовуватися лінія оборони по окружній дорозі", — пояснив він.

Управляти й координувати дії підрозділів вдавалося за допомогою двох інструментів: WhatsApp і Starlink.

"Без них не було б координації дій, танки б не виходили вчасно на вогневі позиції — і противник провалював би лінію оборони до нескінченності", — роз'яснив Філософ.

Потім уже підрозділи почали висуватися в бік Мощуна і з'ясовувати, якими обхідними шляхами може піти противник.

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