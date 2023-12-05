Привезли в Россию более 3 тысяч БПЛА: финские компании подозревают в помощи ВС РФ

Вопреки наложенным санкциям, фирмы поставляли через третьи страны в Россию беспилотники и электронику с марта 2022 года.

Две финские компании подозревают в нелегальной поставке в Россию беспилотников и комплектующих, которые в свое время попали под санкции. Подробности инцидента появились на сайте таможенной службы Финляндии.

По информации ведомства, продукция, попавшая под санкции Евросоюза, следовала транзитом через Россию и была разрешена для экспорта в другие страны. Среди товаров были электроника, беспилотники и оборудование, классифицированное как военное.

"Таможенная служба провела расследование в отношении двух финских компаний по подозрению в более чем тридцати случаях экспорта или попыток экспорта товаров, подпадающих под санкции, включая микроконтроллеры и полупроводниковые компоненты. Эти товары общей стоимостью более 600 тысяч евро, предположительно, попали в Россию", — говорится в нем.

Кроме того, таможенная служба подозревает, что в Россию попали почти 3 500 беспилотных летательных аппаратов. Продукция была оформлена для экспорта в другую страну. Стоимость беспилотников превысила 2 миллиона евро. В эту же группу преступлений входит подозрение в транзите военного оборудования, предназначенного для перехвата беспилотников, через Россию в Казахстан весной 2023 года. Для транзита этих товаров требовалось разрешение на транзит военного оборудования, за которым компания не обращалась. Таможня также подозревает, что эти товары общей стоимостью более 350 тысяч евро оказались в России.

Во время следствия удалось выяснить, что одна из компаний выступала в качестве закупочной компании для приобретения санкционных товаров. Аналогичным образом, другая компания, в отношении которой ведется расследование, выступала в качестве экспедитора товаров в Россию. Возглавлял их один и тот же человек, а деятельность обеих компаний финансировалась из РФ.

По состоянию на сейчас известно, что в общей сложности в преступлениях подозреваются шесть человек, один из которых находится под стражей с сентября. Дело передадут в суд уже в этом месяце.

Тем временем портал "Мілітарний" обнародовал информацию о компаниях, которые, скорее всего, и попали под следствие. Речь идет о компаниях Luminor и Siberica, которые в обход санкций поставляли в Россию зарубежную электронику с марта прошлого года. Исполнительного директора указанных компаний Габриэля Темина, подозревают в тяжких экономических преступлениях. Компании, возглавляемые им, властями Соединенных Штатов внесены в антироссийский санкционный список. Кроме того, на Темина, а также Катрин Эстер Темин, которая занимала руководящую должность в компании Siberica, министерство финансов США наложило персональные санкции.

Отметим, что Luminor занимается международной перевозкой. Грузы она доставляет автомобилями, морским, железнодорожным и воздушным транспортом. Предлагает любые виды логистических услуг: от международных перевозок сборных грузов до экспресс-доставок. Заказчикам компания также предлагает услуги оформления сопроводительных документов и таможенное оформление. Компания была занесена в санкционный список США 27 сентября 2023 года.

Компания Siberica предоставляет терминальные и складские услуги на территории Финляндии, а также осуществляет экспедирование грузов в аэропорту Хельсинки, международное экспедирование всеми видами транспорта, оформление транспортных и таможенных документов, терминальную обработку грузов любой сложности. Была основана в октябре 2020 года. Была занесена в санкционный список США 27 сентября 2023 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия лишилась ценных дронов "Гранат-4" из-за санкций. ВС РФ применяли беспилотники "Гранат-4" в Украине для обнаружения станций сотовой связи, живой силы и техники Сил обороны. Санкции против поставок комплектующих и товаров двойного назначения замедляют работу российского военно-промышленного комплекса и препятствуют быстрому увеличению поставок оружия и передовых технологий для российской армии, но Россия ищет новые пути обхода санкций, что требует постоянного мониторинга и введения новых ограничений со стороны США, ЕС и других стран.

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