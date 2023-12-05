В Японии создали лучшую высоковольтную батарею со сверхбыстрой зарядкой: когда она появится

Аккумулятор способен сохранять первоначальную емкость в течение более 6000 циклов зарядки/разрядки.

Toshiba презентовала прототип высоковольтной литиевой батареи, способной выдавать напряжение в 5 В, при этом ее емкость составляет 1,5 А·ч, сообщает издание PV-magazine.

Новый аккумулятор оснащен функцией быстрой зарядки и способен выдержать 6000 циклов зарядки/разрядки, утверждает производитель. В отличие от обычных литиевых батарей с рабочим напряжением ниже 4 В, этот продукт имеет показатель напряжения в 5 В, что позволило повысить его мощность и емкость. Иными словами, такой аккумулятор прослужит дольше, чем существующие сегодня аналоги.

Достичь таких показателей специалисты из Toshiba смогли, установив катод, не содержащий кобальта и в добавок с низким содержанием никеля. Анод аккумулятора из оксида ниобия-титана (NTO). Катоды, в свою очередь, способны подавлять образование газа в батарее: таким образом ученые решили основную проблему высоковольтных литиевых аккумуляторов.

В ходе тестов литиевый аккумулятор с легкостью перенес 6000 циклов зарядки и разрядки, незначительно потеряв в емкости, показал напряжение свыше 3 В, а с 0% до 80% смог зарядиться всего за 5 минут. При этом он продолжал нормально функционировать при температуре +60℃.

Высоковольтный литиевый аккумулятор от марки Toshiba Фото: Toshiba

"Компания стремится разрабатывать более крупные модули для электромобилей", — заявили в Toshiba. — "В дальнейшем компания продолжит совершенствовать технологию, чтобы коммерциализировать ее уже в 2028 году".

Если планы Toshiba осуществятся, то электрокары получат более качественные аккумуляторы с длительным сроком эксплуатации, что позитивно повлияет на развитие зеленой энергетики.

Ранее Фокус писал о том, что наблюдаются значительные подвижки в разработке новых типов аккумуляторов, способных заменить литий-ионные аналоги, в том числе на основе песка.