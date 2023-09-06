Подтолкнула война в Украине: ученые создали песчаную батарею для замены литий-ионных

Исследователи в ЕС активно ищут новые источники энергии, желая обрести независимость от российского газа и нефти.

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Начавшееся в 2022 году полномасштабное вторжение России в Украину вызвало бум в разработке новых типов аккумуляторов, которые могут заменить литий-ионные, в том числе на основе песка. Об этом пишет Business Insider акцентируя внимание на том, что страны Европейского союза хотят меньше полагаться на российскую сырую нефть и достичь своих целей в области возобновляемых источников энергии.

"Россия хотела гарантировать, что Украина не будет получать никакой поддержки или минимальную поддержку от союзников", — говорит Ольга Хакова, заместитель директора по европейской энергетической безопасности Глобального энергетического центра Атлантического совета. "И один из способов, которым они хотели добиться этого, — это держать Европу в заложниках из-за огромной зависимости от поставок российских энергоносителей".

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По ее словам, стремление к решениям в области чистой энергетики способствовало сотрудничеству между экспертами в области энергетики по всему континенту, что привело к появлению новых инноваций по всем направлениям. Одной из ключевых инноваций стали новые альтернативы литий-ионным батареям, разработка которых связана с нарушениями прав человека и вредом для окружающей среды.

Например, финская компания Polar Night Energy разработала батареи из песка, которые могут конкурировать по мощности с литий-ионными аккумуляторами. Песчаные системы хранят энергию, генерируемую солнцем или ветром, которая затем преобразуется в тепло. Песок может удерживать тепло до тех пор, пока не придет время использовать ее для получения электроэнергии.

Финские инженеры используют именно песок, потому что его можно нагревать до температуры, значительно превышающей точку кипения воды. Аккумуляторы тепла на основе песка могут хранить в несколько раз больше энергии, чем резервуар для воды аналогичного размера.

Финская песочная батарея Фото: BBC

Подобные разработки с использованием альтернативных материалов хранения энергии, например как нетоксичные водно-литиевые аккумуляторы, помогут смягчить нарушения прав человека и ущерб окружающей среде, которые часто возникают в результате добычи кобальта и никеля, двух ключевых компонентов литий-ионных аккумуляторов.

По данным Amnesty International, добыча кобальта в значительной степени зависит от детского труда. По оценкам Amnesty International, только в Демократической Республике Конго — крупнейшем в мире поставщике кобальта — на кобальтовых рудниках работают около 40 000 детей.

Ольга Хакова утверждает, что война в Украине ускорила дискуссии среди экспертов по энергетике по всей Европе о том, как установить надлежащие стандарты для добычи и переработки этих важнейших полезных ископаемых.

Ранее Фокус сообщал, что ученые создали уникальную батарею двойного назначения. Она не только подпитывает устройства, но и производит химические вещества, применяемые в фармацевтике.