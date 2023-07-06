Создана первая в мире "безопасная" алюминий-ионная батарея: как ученым это удалось

Аккумулятор может выдерживать 800 циклов перезарядки с потерей всего 0,028% за цикл, говорят изобретатели.

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Исследователи из Китая и Австралии успешно разработали первый в мире безопасный и эффективный нетоксичный водный алюминий-ионный аккумулятор, рассказывает Interesting Engineering. Ученые хотели создать именно безопасную батарею, потому что привычные литий-ионные сильно загрязняют окружающую среду убивая все живое. Ведь они содержат такие опасные материалы, как свинец, кадмий и ртуть, поэтому их нельзя выбрасывать, а нужно сдавать на переработку, чтобы они не отравляли людей и животных.

Новые батареи изготовлены с использованием специальных материалов, известных как стабильные органические радикалы, которые содержат важнейший элемент 2,2,6,6-тетраметилпиперидил-окси, также известный как TEMPO. Вместо применения вредных химикатов ученые использовали жидкости на водной основе. Это еще позволило обеспечить пожаробезопасность подобных аккумуляторов, что важно для их хранения.

Так же ученые создатели нетоксичного аккумулятора утверждают, что батарея обеспечивает стабильное напряжение 1,25 В и емкость 110 мАч в течение 800 циклов с потерей всего 0,028% за цикл. Алюминий-ионные батареи выгодны тем, что алюминий является третьим наиболее распространенным элементом на Земле (запасы составляют 8,1%), что делает использование этого элемента в аккумуляторах потенциально очень подходящим и недорогим способом создания систем хранения энергии.

В будущем при создании подобных батарей хотят использовать биоразлагаемые материалы или так называемую "мягкую упаковку", чтобы сделать продукт еще более безопасным для экологии. Исследование было проведено группой исследователей из Университета Флиндерс в Южной Австралии и Чжэцзянского научно-технического университета в Китае. Те, кто увлечен научной тематикой и владеет английским, могут самостоятельно ознакомится со всеми подробностями научной работы исследователей, которую они опубликовали в журнале Американского химического общества.

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