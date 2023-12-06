Apple, Samsung и Xiaomi: названы самые продаваемые смартфоны 3-го квартала 2023 года

Десять самых популярных моделей обеспечили 19% от всех мировых продаж, притом не все из них новые.

Список 10 лучших компаний-производителей и лучших моделей телефонов составили специалисты из аналитической компании Counterpoint Research, опубликовав результаты на своем официальном сайте.

Тройка лидеров третьего квартала текущего года осталась неизменной, отмечается в отчете, — это по-прежнему Apple, Samsung и Xiaomi. На 10 лучших моделей пришлось 19% продаж смартфонов за квартал, в прошлом году топовые модели имели показатель в 20%.

Samsung заняла наибольшее количество мест в рейтинге — пять, но зато Apple заняла четыре верхних позиции и сохраняла лидерство благодаря смартфону iPhone 14, который активно раскупают люди во всем мире три квартала подряд.

Несмотря на то, что iPhone 13 самое старое устройство в списке, оно уверенно удерживает четвертое место рейтинга, поскольку его возросшая доступность привела к увеличению продаж в развивающихся странах. "Так, на долю Индии пришлось 14% мировых продаж iPhone 13 в третьем квартале 2023 года по сравнению всего с 7% в третьем квартале 2022 года", — подчеркивают эксперты.

Рейтинг самых продаваемых смартфонов от Counterpoint Research

Модели Samsung A-серии вошли в десятку лучших. Тут речь идет о смартфонах от серии A04 начального уровня и до серии A54 среднего уровня.

Телефон Redmi 12C от китайского производителя Xiaomi поднялся на три позиции по сравнению с прошлым кварталом и снова вошел в десятку лучших после второго квартала 2023 года. Модель очень хорошо продавалась в странах Ближнего Востока и Латинской Америки.

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