Лучшие камеры для Android-смартфонов: какую модель выбрать для качественных фото

Камеры от ведущих производителей Sony, Samsung и OmniVision обладают своими преимуществами и недостатками, которые стоит учитывать при выборе устройства.

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Чаще всего производители Android-смартфонов устанавливают камеры от таких марок, как Sony, Samsung и OmniVision. Издание Itechua проанализировало продукты данных брендов и дало им свою оценку.

Как правило, камеры от Sony и Samsung отличаются хорошим качеством, но не стоит сбрасывать со счетов характеристики сенсоров, чипа и нужно обращать внимание на предустановленный софт. Например, бренду Xiaomi ничего не мешает устанавливать камеры от OmniVision на свои флагманские модели. Также стоит принять во внимание, что некоторые бренды устанавливают камеры от GalaxyCore (КНР) и Hynix SK (Южная Корея). И первыми, и вторыми, как правило, оснащают бюджетные модели телефонов.

Какие сенсоры выпускает Sony

Камеры Sony занимают лидерские позиции. Именно ими оснащают iPhone, а также флагманские модели Android-смартфонов. Смартфоны премиум-класса чаще всего получают сенсоры IMX IMX989, телефоны рангом пониже — IMX766, а бюджетники довольствуются IMX596. При выборе телефона, обратите внимание на то, каким именно сенсором он располагает.

Сравнительный тест Sony IMX 989 и Xiaomi 12 Ultra

Ходовые камеры Samsung

Samsung производит камеры на 108 МП и 200 МП, это является их конкурентным преимуществом, ведь Sony, в основном, предлагает матрицы с разрешением не более 50 МП. Если на смартфоне установлен сенсор Samsung ISOCELL HP1 на 200 МП, то качество снимков будет отличным. А вот недорогие телефоны имеют зачастую сенсор попроще — Samsung JN1 на 50 МП.

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Камеры для смартфонов от OmniVision

Компания OmniVision выпускает сенсоры под названием Light Hunter. Такие, например, оснащают флагманские модели Xiaomi. Камеры попроще, вроде OmniVision OV50H на 50 МП можно увидеть у многих "середнячков" китайского производства. Конкурировать с Sony и Samsung данной марке, конечно, сложно, тем не менее, многие владельцы смартфонов Xiaomi довольны качеством съемки.

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