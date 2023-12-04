Недорогие и очень мощные: названы лучшие смартфоны-среднячки 2023 года (видео)

В свежий рейтинг бенчмарка AnTuTu попали смартфоны среднего класса: эксперты назвали лучшие модели.

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Бенчмарк AnTuTu опубликовал новый рейтинг за октябрь 2023 года, героями которого стали смартфоны-середнячки. На этот раз себя хорошо проявили сразу две модели — Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo, передает официальный сайт проекта.

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На первое место эксперты поставили смартфон Realme GT Neo5 SE, средний балл которого составил 1154600. Второе место за телефоном Redmi Note 12 Turbo, набравшим 1152325 баллов. Как видно, разрыв между моделями весьма незначительный. А вот "бронзовый призер" уступает двум флагманам — iQOO Neo Z8 набрал всего 962629 баллов.

Обзор смартфона Redmi Note 12 Turbo

Специалисты считают, что у чипа Snapdragon 7+Gen 2 пока нет конкурентов, и что этот процессор превосходит Dimensity 8200 и 8100. Они также отметили, что моделью Snapdragon 7+Gen 2 как раз и оснащены "победители" рейтинга — Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo. В то же время эксперты считают, что новинка Dimensity 8300 от MediaTek, которая должна скоро выйти, сможет посоперничать с чипом Snapdragon 7+Gen 2.

Обзор смартфона Realme GT Neo5 SE

Ниже приведена сравнительная таблица с оценками производительности смартфонов разных моделей. В пятерку лидеров вошли телефоны Vivo S17 Pro и iQOO Neo7 SE, набравшие в среднем по 951223 и 950981 баллов соответственно. Отметим также, что AnTuTu анализируют работу смартфонов китайского производства.

Рейтинг смартфонов среднего класса от AnTuTu Фото: AnTuTu

Ранее Фокус писал о том, что смартфон OnePlus 12 получил самую высокую в истории оценку производительности по версии бенчмарка AnTuTu благодаря процессору нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Модель не входит в официальный рейтинг, поскольку выйдет только в декабре.