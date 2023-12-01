OnePlus 12 стал самым мощным смартфоном в истории: новый рекорд AnTuTu

Новинка, которая выйдет на рынок в декабре, получила 2 333 033 балла за работу процессоров, памяти и удобство. Он может унаследовать первенство другого флагмана бренда — OnePlus Ace 2 Pro.

Related video

Новый смартфон OnePlus 12 получил самую высокую в истории оценку производительности по версии бенчмарка AnTuTu. Об этом сообщает сайт Gizmochina.

Китайский производитель OnePlus готовится к выпуску нового флагманского смартфона OnePlus 12, запланированного на 5 декабря в Китае и на январь 2024 во всем мире, и в последнее время часто возникают утечки информации. Недавно инсайдер с ником Digital Chat Station показал оценку производительности модели, установленную с помощью приложения AnTuTu.

Если верить изображению, смартфон получил 2 333 033 балла — это самый высокий результат среди всех устройств. В 533 566 баллов AnTuTu оценил работу центрального процессора, 904 961 — графического процессора, 538 511 — память и 355 995 — удобство для пользователя. Информатор уточнил, что такой высокий уровень производитель обеспечивает мощное паровое охлаждение.

Оценки смартфона Oneplus 12 в приложении Antutu Фото: Gizmochina

Не будет большим сюрпризом, если OnePlus 12 покажет такой же высокий результат в официальном рейтинге бенчмарка AnTuTu, который составляется по данным от разных пользователей фирменного приложения. Дело в том, что сейчас первое место в нем занимает смартфон OnePlus Ace 2 Pro, а это доказывает, что компания умеет делать мощные гаджеты.

Как пишет Engadget, OnePlus уже ранее поделился некоторыми ключевыми характеристиками OnePlus 12 в нескольких сообщениях на Weibo. Известно, что модель получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, более совершенный, чем у Ace 2 Pro.

Важно

Будильник в 9:25 утра: девушка обнаружила таинственный сбой в iPhone (фото, видео)

Компания также анонсировала новый сенсор Sony LYT-808 для 50-мегапиксельной основной камеры и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3-кратным увеличением. Другие интересные моменты включают панель дисплея 2K от китайской BOE, беспроводную зарядку, функцию инфракрасного пульта дистанционного управления и оптимизацию сенсорного управления под дождем.

Gizchina напоминает: президент OnePlus China Ли Цзе говорил, что компания сотрудничала с разработчиками игр, разработчиками и производителями чипов для оптимизации игровой производительности на OnePlus 12. На устройстве запускали такие видеоигры, как Genshin Impact и Honor of Kings, в течение двух часов с максимальной нагрузкой, и оно показало плавный и стабильный игровой процесс.

Недавно писали о выпуске смартфона Ulefone Power Armor 18T Ultra Version. Он получил сверхпрочный корпус и камеру с передовыми возможностями.

Писали также, где Ai Pin сможет заменить смартфоны, а где нет. Этот уникальный прибор от стартапа Humane не имеет дисплея, а всю информацию выводит на ладонь владельца с помощью лазерного проектора. Управлять им предлагают с помощью голосовых команд, которые распознает встроенный искусственный интеллект.