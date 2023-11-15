Может работать на глубине 1,5 м: на рынок вышел смартфон Ulefone Power Armor 18T Ultra Version

В смартфоне установлен процессор MediaTek Dimensity 7050, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти, которую можно расширить до 2 ТБ.

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В продажу поступил Ulefone Power Armor 18T Ultra Version — прочный защищенный смартфон, который предназначен для любителей фотографии, нуждающихся в передовых возможностях камеры. Информацию о его характеристиках опубликовал блог GizmoChina, который освещает новинки техники, произведенной в Китае.

Разработчики уверяют, что этот смартфон с поддержкой 5G не только пригодится в суровых условиях, но и станет незаменимым помощником для тех, кто любит запечатлевать моменты в самых сложных условиях. Благодаря камере нового поколения с разрешением 108 Мп, работающей на базе ISOCELL HM2 от Samsung, устройство обеспечивает четкость и яркость каждого снимка.

Матрица размером 1/1,52″ в сочетании с технологиями ISOCELL Plus и Smart-ISO позволяет камере поглощать большое количество света, что приводит к снижению уровня шума и улучшению качества изображения. Благодаря технологии 9-in-1 pixel binning размер пикселя увеличивается с 0,7 мкм до 2,1 мкм, обеспечивая четкие фотографии независимо от условий освещения. А сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп расширяет творческие возможности, позволяя точно снимать архитектурные, пейзажные и городские сцены. Кроме того, функция 60-кратного увеличения позволяет детально рассмотреть объекты на улице и в помещении. Кроме того 32-Мп фронтальная HD-камера с сенсором Samsung S5KGD1 гарантирует четкие селфи даже в условиях недостаточной освещенности.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 7050, обеспечивающий работу восьмиядерного ядра с частотой 2,6 ГГц. 6-нм техпроцесс не только обеспечивает длительное время автономной работы, но и способствует повышению общей эффективности устройства. Оперативная память объемом 12 ГБ обеспечивает бесперебойную работу в многозадачном режиме, а обширная внутренняя память объемом 512 ГБ (с возможностью расширения до 2 ТБ) позволяет хранить огромные библиотеки снимков высокого разрешения.

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Ulefone Power Armor 18T Ultra Version работает под управлением обновленной ОС Android 13, в нем реализованы приоритеты в области конфиденциальности и безопасности. Помимо фотографических возможностей, Ulefone Power Armor 18T Ultra Version обладает прочной конструкцией, соответствующей спецификациям MIL-STD-810H. Благодаря классам защиты IP68 и IP96K этот смартфон устойчив к падениям, пыли и воде, выдерживая погружение на глубину до 1,5 м.

В сентябре 2022 года стало известно, что в Китае создали "орущий" смартфон с динамиком и фонариком. Гаджет позиционируется не как камерофон или телефон для гейминга, где важно качество картинки, а как девайс, которым можно воспользоваться в экстремальных условиях. Как заявляет разработчик, максимальная громкость составляет 122 дБ. Кроме того, он также поддерживает Hi-Fi.

А в начале апреля 2021 года Ulefone презентовала неубиваемый 5G-смартфон с функцией ночного видения. Ulefone Armor 11 5G способен в считанные минуты загрузить 100 приложений и 25 игр, что и было продемонстрировано в видеоролике. Такую скорость аппарату обеспечивают сети 5G и ОС Android. Трансляция видео и геймплей транслировались без задержек, что говорит о хорошей работе процессора.