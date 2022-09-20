Умеют удивить: в Китае создали "орущий" смартфон с динамиком и фонариком (фото, видео)

Power Armor 16 Pro не боится пыли, песка и воды, так что он пригодится военным и экстремалам.

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Китайская компания Ulefone выпустила смартфон модели Power Armor 16 Pro, оснащенный огромным динамиком диаметром 36 мм, который обеспечивает громкость до 122 дБ, пишет издание garumax.com.

СМИ сообщает, что смартфон вышел в двух цветовых решениях: оранжевом и черном. Минусом модели можно назвать дисплей с низким, по сегодняшним меркам, разрешением — всего-то 1440 x 720 точек. Однако гаджет позиционируется не как камерофон или телефон для гейминга, где важно качество картинки, а как девайс, которым можно воспользоваться в экстремальных условиях.

Характеристики Power Armor 16 Pro

Экран: 5,93дюймов, разрешение 1440x720 пикс., HD+

Динамик: мощность до 122 дБ

Двойная камера: 16 Мп + 2 Мп

Емкость аккумулятора: 9600 мАч

Фонарик

Сертификаты: IP69K+MIL-STD-810G

Возможность подключения к док-станции: +

ПЗУ: 64 ГБ, поддержка 128 ГБ MicroSD

[ + – ] Быстрая зарядка китайского смартфона Ulefone Фото: Ulefone

На задней крышке Power Armor 16 Pro имеется динамик диаметром 36 мм. Как заявляет разработчик, максимальная громкость составляет 122 дБ. Кроме того, он также поддерживает Hi-Fi. Издание отмечает хорошее качество звука и акцентирует на том, что владелец смартфона может подать сигнал бедствия достаточно громко, если вдруг с ним что-то случится.

[ + – ] Анонс Power Armor 16 Pro

В пользу такого позиционирования говорят фонарик в качестве отдельной опции и емкий аккумулятор 9600 мАч. Отметим, что обычно емкость батареи среднестатистического современного телефона составляет 5000 мАч. Power Armor 16 Pro может воспроизводить видео на протяжении 320 ч прежде, чем разрядится.

Индекс прочности тоже высок. Соответствие стандартам IP69K и MIL-STD-810G говорит о водо- и пыленепроницаемости. Кстати отметка MIL-STD-810G говорит о том, что гаджетом могут пользоваться спасатели, военные, полицейские.

Ulefone Power Armor 16 Pro можно будет купить в интернет-магазинах с 9 октября. Цена пока не разглашается, но по некоторым данным можно предположить, что аппарат будет стоить не менее 200 долларов.