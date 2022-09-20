Вміють здивувати: у Китаї створили смартфон, який "волає", з динаміком і ліхтариком (фото, відео)
Power Armor 16 Pro не боїться пилу, піску та води, так що він знадобиться військовим і екстремалам.
Китайська компанія Ulefone випустила смартфон моделі Power Armor 16 Pro, оснащений величезним динаміком діаметром 36 мм, що забезпечує гучність до 122 дБ, пише garumax.com.
ЗМІ повідомляє, що смартфон вийшов у двох колірних рішеннях: помаранчевому та чорному. Мінусом моделі можна назвати дисплей із низькою, за сьогоднішніми мірками, роздільною здатністю — лише 1440 x 720 пікселів. Однак гаджет позиціонується не як камерофон або телефон для геймінгу, де важлива якість картинки, а як девайс, яким можна скористатися в екстремальних умовах.
Характеристики Power Armor 16 Pro
- Екран: 5,93 дюйма, роздільна здатність 1440x720 пікс., HD+
- Динамік: потужність до 122 дБ
- Подвійна камера: 16 Мп + 2 Мп
- Місткість акумулятора: 9600 мАг
- Ліхтарик
- Сертифікати: IP69K+MIL-STD-810G
- Можливість підключення до док-станції: +
- ПЗП: 64 ГБ, підтримка 128 ГБ MicroSD
На задній кришці Power Armor 16 Pro є динамік діаметром 36 мм. Як заявляє розробник, максимальна гучність становить 122 дБ. Крім того, він також підтримує Hi-Fi. Видання наголошує на гарній якості звуку й акцентує на тому, що власник смартфона може подати сигнал лиха досить голосно, якщо раптом із ним щось трапиться.
На користь такого позиціонування говорять ліхтарик як окрема опція та ємкий акумулятор 9600 мАг. Зазначимо, що зазвичай ємність батареї середнього сучасного телефону становить 5000 мАг. Power Armor 16 Pro може відтворювати відео протягом 320 годин перед розрядженням.
Індекс міцності також високий. Відповідність стандартам IP69K і MIL-STD-810G говорить про водо- та пиленепроникність. До речі, відмітка MIL-STD-810G говорить про те, що гаджетом можуть користуватися рятувальники, військові, поліцейські.
Ulefone Power Armor 16 Pro можна буде купити в інтернет-магазинах із 9 жовтня. Ціна поки не розголошується, але, за деякими даними, можна припустити, що апарат коштуватиме не менше 200 доларів.