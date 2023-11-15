Може працювати на глибині 1,5 м: на ринок вийшов смартфон Ulefone Power Armor 18T Ultra Version

У смартфоні встановлено процесор MediaTek Dimensity 7050, 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ внутрішньої пам'яті, яку можна розширити до 2 ТБ.

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У продаж надійшов Ulefone Power Armor 18T Ultra Version — міцний захищений смартфон, який призначений для любителів фотографії, які потребують передових можливостей камери. Інформацію про його характеристики опублікував блог GizmoChina, який висвітлює новинки техніки, виробленої в Китаї.

Розробники запевняють, що цей смартфон з підтримкою 5G не тільки стане в пригоді в суворих умовах, а й стане незамінним помічником для тих, хто любить закарбовувати моменти в найскладніших умовах. Завдяки камері нового покоління з роздільною здатністю 108 Мп, що працює на базі ISOCELL HM2 від Samsung, пристрій забезпечує чіткість і яскравість кожного знімка.

Матриця розміром 1/1,52″ у поєднанні з технологіями ISOCELL Plus і Smart-ISO дає змогу камері поглинати велику кількість світла, що призводить до зниження рівня шуму та поліпшення якості зображення. Завдяки технології 9-in-1 pixel binning розмір пікселя збільшується з 0,7 мкм до 2,1 мкм, забезпечуючи чіткі фотографії незалежно від умов освітлення. А надширококутна камера з роздільною здатністю 8 Мп розширює творчі можливості, даючи змогу точно знімати архітектурні, пейзажні та міські сцени. Крім того, функція 60-кратного збільшення дає змогу детально роздивитися об'єкти на вулиці та в приміщенні. Крім того, 32-Мп фронтальна HD-камера з сенсором Samsung S5KGD1 гарантує чіткі селфі навіть в умовах недостатньої освітленості.

В основі смартфона лежить процесор MediaTek Dimensity 7050, що забезпечує роботу восьмиядерного ядра з частотою 2,6 ГГц. 6-нм техпроцес не тільки забезпечує тривалий час автономної роботи, а й сприяє підвищенню загальної ефективності пристрою. Оперативна пам'ять об'ємом 12 ГБ забезпечує безперебійну роботу в багатозадачному режимі, а велика внутрішня пам'ять об'ємом 512 ГБ (з можливістю розширення до 2 ТБ) дає змогу зберігати величезні бібліотеки знімків високої роздільної здатності.

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Ulefone Power Armor 18T Ultra Version працює під управлінням оновленої ОС Android 13, в ньому реалізовані пріоритети в області конфіденційності та безпеки. Крім фотографічних можливостей, Ulefone Power Armor 18T Ultra Version має міцну конструкцію, що відповідає специфікаціям MIL-STD-810H. Завдяки класам захисту IP68 і IP96K цей смартфон стійкий до падінь, пилу і води, витримуючи занурення на глибину до 1,5 м.

У вересні 2022 року стало відомо, що в Китаї створили смартфон, що "кричить", з динаміком і ліхтариком. Гаджет позиціонується не як камерофон або телефон для геймінгу, де важлива якість картинки, а як девайс, яким можна скористатися в екстремальних умовах. Як заявляє розробник, максимальна гучність становить 122 дБ. Крім того, він також підтримує Hi-Fi.

А на початку квітня 2021 року Ulefone презентувала невбиваний 5G-смартфон із функцією нічного бачення. Ulefone Armor 11 5G здатний за лічені хвилини завантажити 100 застосунків і 25 ігор, що і було продемонстровано у відеоролику. Таку швидкість апарату забезпечують мережі 5G і ОС Android. Трансляція відео і геймплей транслювалися без затримок, що свідчить про хорошу роботу процесора.