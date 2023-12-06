Солнечная башня будет генерировать чистую энергию круглые сутки: как она устроена

Ученые считают, что их конструкция даст в 2 раза больше энергии, чем стандартные солнечные башни с восходящим потоком воздуха. Для этого использовали сразу две технологии.

Исследователи из Иордании и Катара разработали систему, способную генерировать чистую электроэнергию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, пишет Newatlas.

Ученые назвали свое изобретение "Twin technology solar system" (TTSS) — "солнечная система с двойной технологией". Как понятно из названия, TTSS сочетает в себе две технологии башенного типа в единой конструкции: солнечную башню с восходящим потоком и охлаждающую башню с нисходящим потоком.

Солнечная система восходящего потока работает, нагревая воздух на уровне земли, а затем, когда горячий воздух поднимается, направляет его в верхнюю часть башни, где расположены турбины. Воздух поднимается дальше, продолжая нагреваться благодаря наличию материала тепличного типа, предназначенного для улавливания как можно большего количества тепла.

Принцип работы солнечной системы с двойной технологией: схема Фото: Технический университет Аль-Хусейна / Катарский университет

Так называемая "охлаждающая" башня оперирует нисходящим потоком, заставляя воздух двигаться вниз, чтобы вращать еще одну турбину. Воздух охлаждается за счет распыления водяного тумана наверху башни, что делает его прохладнее и тяжелее и направляет его вниз. Конструкция TTSS может одновременно работать как в режиме восходящего, так и нисходящего потока.

Схематическое изображение солнечной башни Фото: Технический университет Аль-Хусейна / Катарский университет

Исследователи из Иорданского технического университета Аль-Хусейна и Катарского университета смоделировали башню TTSS высотой около 200 м и диаметром 13,6 м с коллектором диаметром 250 м, расположенным под ней. Диаметр внутренней градирни (устройства для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха, — ред.) равен 10 м, а ширина зазора по всему периметру — 1,8 м. Этот зазор разделен на 10 отдельных башен с нисходящей тягой, системами распыления водяного тумана наверху и турбинами внизу. Прототип солнечной башни установили недалеко от города Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

После проведения тестов, ученые заключили, что такая система будет генерировать в общей сложности около 753 МВтч энергии в год, при этом внешние башни с нисходящим потоком будут работать круглосуточно, обеспечивая около 400 МВтч. Башня с восходящим потоком тоже будет работать круглосуточно и особенно эффективно при высоких температурах, производя и 350 МВтч. Эти показатели в 2,14 раз превышают показатели аналогичных проектов, использующих только восходящий поток воздуха.

Ранее мы сообщали о том, что, по мнению некоторых ученых, экватор является самым лучшим местом для сбора солнечной энергии для обеспечения ею густонаселенных стран Юго-Восточной Азии и Западной Африки.