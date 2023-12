Любое фото и видео станет 3D: создан первый в мире карманный голографический дисплей

Устройство Looking Glass Go поможет не только сделать плоские кадры объемными, но и даст возможность создать оригинальных говорящих персонажей, используя ИИ.

Компания Looking Glass Factory разрабатывает первый в мире портативный голографический дисплей — Looking Glass Go. Об этом стало известно изданию Newatlas.

По словам генерального директора компании Шона Фрейна, сегодня 3D-платформы становятся все популярнее благодаря таким продуктам, как Apple Vision Pro, возможностям делать "объемные" фотографии на iPhone 15, 3D-игровым движкам, мощным графическим процессорам. Поэтому в Looking Glass Factory решили создать дисплей, который мог бы отображать пользовательский 3D-контент.

Looking Glass Go даст юзерам возможность наслаждаться 3D-изображениями без необходимости носить специальные очки или гарнитуру. Устройство будет поставляться с ПО на базе искусственного интеллекта, который преобразует обычные двухмерные фотографии в трехмерные голограммы, "представляя десятки ракурсов одной и той же фотографии". Люди, у которых есть смартфон с возможностью пространственной фотографии, также могут создавать 3D-голограммы, при чем объемными изображения будут оставаться под любым углом обзора.

Демонстрация возможностей Looking Glass Go

Загружать и выгружать файлы на голографический дисплей Looking Glass Go позволит встроенный Wi-Fi. Также по задумке изобретателей, устройство будет хранить более тысячи голограмм в локальной памяти.

Используя приложение Liteforms и возможности ChatGPT, можно будет генерировать голографические картинки на основе текстовых подсказок. Более того, изображения персонажей можно будет озвучить. Изначально будут доступны английский и японский языки, а затем и другие. Виртуального друга можно будет поместить на рабочий стол.

В комплект поставки программного обеспечения также будет включено приложение, позволяющее пользователям воспроизводить 3D-видео, а также премиум-доступ к платформе обмена голограммами Looking Glass Blocks.

3D-экран Looking Glass Go имеет вдвое большую плотность пикселей, чем предыдущие дисплеи, созданные Looking Glass, и почти в 10 раз тоньше их. Входное разрешение составляет 1440 x 2560 пикселей с соотношением сторон 9:16.

Прототип устройства изготовлен из АБС-пластика, стали и стекла, имеет размеры 16x8x1,9 см и весит 235 г. Он оснащен USB-C для передачи данных с ПК или Mac.

Looking Glass запустила кампанию на Kickstarter, ранний взнос составляет 199 долларов США, а ожидаемая розничная цена будет равна 300 долларам. Если все пойдет по плану, поставки начнутся в июне 2024 года.

