От 3D-планшета до робота-помощника: ТОП-10 изобретений 2023 года из списка TIME (видео)

В списке журнала TIME гораздо больше удивительных устройств, сервисов и гаджетов, но Фокус выбрал для вас самые интересные.

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Ежегодно издание TIME, созданный еще в 1923 году, с помощью своих экспертов определяет лучшие достижения ученых, ИТ-специалистов и различных инновационных компаний, которые представили тот или иной продукт на рынок. Рейтинг, с которым могут ознакомиться 4 миллиона читателей бумажной версии журнала, очень большой и в нем присутствуют даже потребительские товары, которые уже можно встретить на полках, по крайней мере в США.

3D без очков: Leia Lume Pad 2

Этот Android-планшет интересен тем, что сочетает в себе дисплея с разрешением 2,5K (12,4 дюйма) и искусственным интеллектом для отслеживания лица. Это позволяет прорисовывать изображения в 3D-режиме и пользователю совсем необязательно надевать специальные очки, от которых у многих болит голова.

3D-планшет Leia Lume Pad 2 Фото: TIME

Ощущение 3D-просмотра дополняется конфигурацией четырех динамиков Dolby Atmos, обеспечивающей глубочайшее погружение в контент. Это мощный планшет с поддержкой Android 12, процессором Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Цена устройства такая же премиальная — $999.

Leia Lume Pad 2

Нагреет еду сквозь столешницу: индукционная плита Invisacook

Приготовление пищи на индукционной плите безопаснее, здоровее и экологичнее, чем на газовой или традиционной электрической плите. Такие плиты уже давно не новинка, но Invisacook — первая плита, которая устанавливается под любую столешницу, что позволяет готовить прямо на столешнице.

Индукционная плита Invisacook прячется под столешницу Фото: TIME

Раньше для использования Invisacook требовалось приобрести Invisamat, который защищает столешницу и сохраняет ее прохладу. Однако в марте компания выпустила Invisacookware: кастрюли и сковородки с подставками, которые служат той же цели, что и коврик, но имеют более элегантный вид.

Индукционная плита Invisacook

Oppo Zero-Power Tag: никогда не разрядится

Беспокойство о емкости батареи вскоре может уйти в прошлое, по крайней мере, для мелкой электроники. Китайский производитель бытовой электроники Oppo разработал легкое устройство слежения, которое может передавать такую ​​информацию, как местоположение и температура.

Батарея Oppo Zero-Power Tag Фото: TIME

При этом устройство собирает небольшое количество энергии, которое ему необходимо, из источников окружающей энергии, таких как радиоволны, свет и тепло, поэтому оно никогда не разряжается. Технология, которую Oppo планирует коммерциализировать в следующем году, когда-нибудь может быть применена и к другим небольшим устройствам.

Oppo Zero-Power Tag

По цене автомобиля: телевизор LG Signature OLED M

"Когда дело доходит до новых домашних телевизоров, сегодняшние потребители больше заботятся о дизайне — они не хотят видеть провода", — говорит Дэвид Парк, директор по повышению потребительской ценности компании LG. Поэтому компания создала массивный 97-дюймовый телевизор LG Signature OLED M, который имеет только один кабель для питания.

LG Signature OLED M без проводов стоит как машина Фото: LG Electronics

Компания по производству электроники переместила все шнуры периферийных устройств (плееры Blu-Ray, Apple TV и т. д.), которые в противном случае свисали бы с задней панели телевизора, в коробку TV Zero Connect Box. Используя запатентованную технологию, этот блок передает по беспроводной сети высококачественные аудио- и видеосигналы (например, Dolby и 4K) на экран. Цена элитной новинки сравни неплохому авто — $30 000.

Телевизор LG Signature OLED M

OpenAI GPT-4: лучшее применение искусственного интеллекта

Спустя восемь месяцев после мартовского выпуска языковая модель GPT-4 от OpenAI остается самой мощной моделью искусственного интеллекта для создания общедоступного чат-бота. В то время как его предшественник, ChatGPT-3.5, показал результаты лучше, чем всего лишь 10% студентов, сдавших экзамен на адвоката, GPT-4 превзошел 90% из них. Он умеет вербально рассуждать, может объяснить сложные понятия простым языком и даже объяснить, почему шутка смешная.

ChatGPT от OpenAI дал скачек в развитии искусственного интеллекта Фото: zdnet.com

В сентябре OpenAI начала внедрять возможности голосового взаимодействия с моделью и использования изображений в качестве входных данных. Обновление GPT-4 было протестировано совместно с Be My Eyes, организацией, которая создает инструменты для людей с нарушениями зрения и может устно описывать содержимое изображения на естественном языке.

Samba Robotic Toothbrush: зубная щетка для маломобильных людей

За более чем 20 лет работы в индустрии ухода за полостью рта Штеффен Мюллер заметил одну группу, которой сложно тщательно чистить зубы — это люди с ограниченными возможностями. Почти 88% из них из-за этого страдают кариесом. Некоторые вибрирующие зубные щетки не позволяют таким людям чистить труднодоступные места, говорит Мюллер, управляющий директор швейцарской компании по уходу за полостью рта Curaprox.

Зубная щетка Curaprox Samba Фото: TIME

Совершенно новая роботизированная зубная щетка Samba исправляет это. Имея форму буквы U и 12 900 мягких щетинок, он движется вокруг линии десен и колеблется как на высоких, так и на низких частотах, охватывая каждый зуб и борозду, не требуя никаких усилий от пользователя.

Зубная щетка Curaprox Samba

Canon MS-500: самая мощная камера

Эта камера по цене в $25 тысяч способна снимать очень четкие ролики на расстоянии в 9 километров. Матрица камеры предлагает возможности 3,2 мегапикселя на 1 дюйм. Однофотонный датчик изображения с лавинным диодом в сочетании с супертелеобъективом делает четкие ролики даже темной ночью.

Canon MS-500 на сегодня считается самой мощной из существующих Фото: TIME

Сенсор камеры точно подсчитывает количество фотонов или световых частиц в каждом пикселе, объясняет Райан Камата, старший менеджер по маркетингу продукции Canon Europe, устраняя "шум" изображения, от которого страдают другие камеры. Canon продает его правительственным учреждениям для наблюдения за особо важными зонами, так что вряд ли вы ее купите.

Возможности камеры Canon MS-500

Sphere: самый большой светодиодный экран на Земле

Когда 4 июля впервые загорелась Sphere стоимостью 2,3 миллиарда долларов, "это было похоже на что-то из научно-фантастического фильма, — говорит Дэвид Диббл, генеральный директор MSG Ventures, которая разработала технологию для развлекательного заведения в Лас-Вегасе. — Люди выходили из машин и просто смотрели вверх". Внешний вид сферы высотой 111 метров футов представляет собой самый большой светодиодный экран на Земле похожий на шар, планету или… на что угодно.

Самый большой в мире светодиодный экран Sphere Фото: Getty

Внутри конструкция может похвастаться площадью более 1700 кв. метров, а продвинутая аудиосистема концертного класса теперь используются группой U2 в качестве репетиций.

Cветодиодный экран Sphere в Лас-Вегасе

Виртуальная фауна: Axiom Holographics Hologram Zoo

В голограммном зоопарке в Брисбене, Австралия, вы не просто видите слона — вы видите стадо слонов, которое несется к вам, а затем пробегает сквозь вас. "На самом деле речь идет о том, чтобы показать людям то, чего они никогда раньше не видели", — говорит Брюс Делл, генеральный директор Голограммного зоопарка, который демонстрирует реалистичные чудеса, такие как белые медведи и киты в своей природной стихии.

Виртуальный зоопарк в Австралии Hologram Zoo Фото: TIME

В чем секрет компании? Инженерам удалось сократить стоимость технологии голограмм, построив фабрику, которая будет делать все самостоятельно. "То, что раньше стоило миллионы, было снижено до 5% стоимости, — говорит Делл. — Более того, это способ для общественности увидеть и узнать о дикой природе, не требующий содержания животных в неволе".

Виртуальный зоопарк в Австралии Hologram Zoo

Phoenix: робот-помощник от Sanctuary AI

Ранее в этом году робот-гуманоид человеческого роста уже собирал, упаковывал, маркировал и складывал одежду в магазине Лэнгли, Канада. Phoenix — это новейшая модель робота, созданная Sanctuary AI и работающая на базе Carbon, программной платформы, которая использует сложный искусственный интеллект, позволяющий машине думать и действовать как настоящий человек.

Робот-помощник от Sanctuary AI Фото: TIME

"Наша технология уже может выполнять сотни задач в десятках отраслей, таких как здравоохранение, гостиничный бизнес, логистика, розничная торговля и складирование, — говорит Джорди Роуз, соучредитель и генеральный директор Sanctuary AI — Цель состоит в том, чтобы наши роботы общего назначения были способны выполнять любую работу, которую могут выполнять люди".

Робот-помощник Phoenix

Ранее Фокус рассказывал, где прибор Ai Pin сможет и не сможет заменить смартфоны. Ai Pin способен переводить с разных языков, записывать видео и даже оценивать еду, но, по мнению аналитиков, не сможет вытеснить смартфоны, не имея дисплея.