Від 3D-планшета до робота-помічника: ТОП-10 винаходів 2023 року зі списку TIME (відео)

У списку журналу TIME набагато більше дивовижних пристроїв, сервісів і гаджетів, але Фокус вибрав для вас найцікавіші.

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Щороку видання TIME, створене ще 1923 року, за допомогою своїх експертів визначає найкращі здобутки вчених, ІТ-фахівців та різноманітних інноваційних компаній, що представили той чи інший продукт на ринок. Рейтинг, з яким можуть ознайомитися 4 мільйони читачів паперової версії журналу, дуже великий і в ньому присутні навіть споживчі товари, які вже можна зустріти на полицях, принаймні у США.

3D без окулярів: Leia Lume Pad 2

Цей Android-планшет цікавий тим, що поєднує в собі дисплея з роздільною здатністю 2,5K (12,4 дюйма) і штучним інтелектом для відстеження обличчя. Це дає змогу промальовувати зображення в 3D-режимі й користувачеві зовсім необов'язково надягати спеціальні окуляри, від яких у багатьох болить голова.

3D-планшет Leia Lume Pad 2 Фото: TIME

Відчуття 3D-перегляду доповнюється конфігурацією чотирьох динаміків Dolby Atmos, що забезпечує глибоке занурення в контент. Це потужний планшет з підтримкою Android 12, процесором Snapdragon 888, 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті. Ціна пристрою така ж преміальна — $999.

Leia Lume Pad 2

Нагріє їжу крізь стільницю: індукційна плита Invisacook

Приготування їжі на індукційній плиті безпечніше, здоровіше й екологічніше, ніж на газовій або традиційній електричній плиті. Такі плити вже давно не новинка, але Invisacook — перша плита, яку встановлюють під будь-яку стільницю, що дає змогу готувати просто на стільниці.

Індукційна плита Invisacook ховається під стільницю Фото: TIME

Раніше для використання Invisacook потрібно було придбати Invisamat, який захищає стільницю та зберігає її прохолоду. Однак у березні компанія випустила Invisacookware: каструлі та сковорідки з підставками, що слугують тій самій меті, що й килимок, але мають елегантніший вигляд.

Індукційна плита Invisacook

Oppo Zero-Power Tag: ніколи не розрядиться

Занепокоєння про місткість батареї незабаром може піти в минуле принаймні для дрібної електроніки. Китайський виробник побутової електроніки Oppo розробив легкий пристрій стеження, який може передавати таку інформацію, як місце розташування і температура.

Батарея Oppo Zero-Power Tag Фото: TIME

При цьому пристрій збирає невелику кількість енергії, яка йому необхідна, з джерел навколишньої енергії, таких як радіохвилі, світло і тепло, тому він ніколи не розряджається. Технологію, яку Oppo планує комерціалізувати наступного року, коли-небудь може бути застосовано і до інших невеликих пристроїв.

Oppo Zero-Power Tag

За ціною автомобіля: телевізор LG Signature OLED M LG Signature OLED M

"Коли справа доходить до нових домашніх телевізорів, сьогоднішні споживачі більше переймаються дизайном — вони не хочуть бачити дроти", — каже Девід Парк, директор з підвищення споживчої цінності компанії LG. Тому компанія створила масивний 97-дюймовий телевізор LG Signature OLED M, який має лише один кабель для живлення.

LG Signature OLED M без проводів стоїть як машина Фото: LG Electronics

Компанія з виробництва електроніки перемістила всі шнури периферійних пристроїв (плеєри Blu-Ray, Apple TV тощо), які в іншому разі звисали б із задньої панелі телевізора, в коробку TV Zero Connect Box. Використовуючи запатентовану технологію, цей блок передає бездротовою мережею високоякісні аудіо- та відеосигнали (наприклад, Dolby і 4K) на екран. Ціна елітної новинки порівняй з непоганим авто — $30 000.

Телевізор LG Signature OLED M

OpenAI GPT-4: найкраще застосування штучного інтелекту

Через вісім місяців після березневого випуску мовна модель GPT-4 від OpenAI залишається найпотужнішою моделлю штучного інтелекту для створення загальнодоступного чат-бота. Тоді як його попередник, ChatGPT-3.5, показав результати кращі за всього лише 10% студентів, які склали іспит на адвоката, GPT-4 перевершив 90% з них. Він вміє вербально міркувати, може пояснити складні поняття простою мовою і навіть пояснити, чому жарт смішний.

ChatGPT від OpenAI дав стрибок у розвитку штучного інтелекту Фото: zdnet.com

У вересні OpenAI почала впроваджувати можливості голосової взаємодії з моделлю і використання зображень як вхідних даних. Оновлення GPT-4 було протестовано спільно з Be My Eyes, організацією, яка створює інструменти для людей з порушеннями зору і може усно описувати вміст зображення природною мовою.

Samba Robotic Toothbrush: зубна щітка для маломобільних людей

За понад 20 років роботи в індустрії догляду за порожниною рота Штеффен Мюллер помітив одну групу, якій складно ретельно чистити зуби — це люди з обмеженими можливостями. Майже 88% з них через це страждають на карієс. Деякі вібруючі зубні щітки не дають змоги таким людям чистити важкодоступні місця, каже Мюллер, керуючий директор швейцарської компанії з догляду за порожниною рота Curaprox.

Зубна щітка Curaprox Samba Фото: TIME

Абсолютно нова роботизована зубна щітка Samba виправляє це. Маючи форму літери U і 12 900 м'яких щетинок, він рухається навколо лінії ясен і коливається як на високих, так і на низьких частотах, охоплюючи кожен зуб і борозну, не вимагаючи жодних зусиль від користувача.

Зубна щітка Curaprox Samba

Canon MS-500: найпотужніша камера

Ця камера за ціною в $25 тисяч здатна знімати дуже чіткі ролики на відстані в 9 кілометрів. Матриця камери пропонує можливості 3,2 мегапікселя на 1 дюйм. Однофотонний датчик зображення з лавинним діодом у поєднанні з супертелеоб'єктивом робить чіткі ролики навіть темної ночі.

Canon MS-500 на сьогодні вважається найпотужнішою з існуючих Фото: TIME

Сенсор камери точно підраховує кількість фотонів або світлових частинок у кожному пікселі, пояснює Раян Камата, старший менеджер з маркетингу продукції Canon Europe, усуваючи "шум" зображення, від якого страждають інші камери. Canon продає його урядовим установам для спостереження за особливо важливими зонами, тож навряд чи ви її купите.

Можливості камери Canon MS-500

Sphere: найбільший світлодіодний екран на Землі

Коли 4 липня вперше загорілася Sphere вартістю 2,3 мільярда доларів, "це було схоже на щось із науково-фантастичного фільму, — каже Девід Діббл, генеральний директор MSG Ventures, яка розробила технологію для розважального закладу в Лас-Вегасі. — Люди виходили з машин і просто дивилися вгору". Зовнішній вигляд сфери заввишки 111 метрів футів являє собою найбільший світлодіодний екран на Землі, схожий на кулю, планету або... на що завгодно.

Найбільший у світі світлодіодний екран Sphere Фото: Getty

Усередині конструкція може похвалитися площею понад 1700 кв. метрів, а просунуту аудіосистему концертного класу тепер використовує гурт U2 для репетицій.

Світлодіодний екран Sphere у Лас-Вегасі

Віртуальна фауна: Axiom Holographics Hologram Zoo

У голограмному зоопарку в Брісбені, Австралія, ви не просто бачите слона — ви бачите стадо слонів, яке мчить до вас, а потім пробігає крізь вас. "Насправді йдеться про те, щоб показати людям те, чого вони ніколи раніше не бачили", — каже Брюс Делл, генеральний директор Голограмного зоопарку, який демонструє реалістичні дива, як-от білі ведмеді та кити у своїй природній стихії.

Віртуальний зоопарк в Австралії Hologram Zoo Фото: TIME

У чому секрет компанії? Інженерам вдалося скоротити вартість технології голограм, побудувавши фабрику, яка робитиме все самостійно. "Те, що раніше коштувало мільйони, було знижено до 5% вартості, — каже Делл. — Ба більше, це спосіб для громадськості побачити та дізнатися про дику природу, який не потребує утримання тварин у неволі".

Віртуальний зоопарк в Австралії Hologram Zoo

Phoenix: робот-помічник від Sanctuary AI

Раніше цього року робот-гуманоїд людського зросту вже збирав, пакував, маркував і складав одяг у магазині Ленглі, Канада. Phoenix — це новітня модель робота, створена Sanctuary AI, яка працює на базі Carbon, програмної платформи, що використовує складний штучний інтелект, що дає змогу машині думати й діяти як справжня людина.

Робот-помічник від Sanctuary AI Фото: TIME

"Наша технологія вже може виконувати сотні завдань у десятках галузей, як-от охорона здоров'я, готельний бізнес, логістика, роздрібна торгівля та складування, — каже Джорді Роуз, співзасновник і генеральний директор Sanctuary AI — Мета полягає в тому, щоб наші роботи загального призначення були здатні виконувати будь-яку роботу, яку можуть виконувати люди".

Робот-помічник Phoenix

Раніше Фокус розповідав, де прилад Ai Pin зможе і не зможе замінити смартфони. Ai Pin здатний перекладати з різних мов, записувати відео і навіть оцінювати їжу, але, на думку аналітиків, не зможе витіснити смартфони, не маючи дисплея.